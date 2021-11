Migranti z Poľska sa môžu pokúsiť prekročiť ukrajinské hranice

Varšava 9. novembra (TASR) - Ukrajinský veľvyslanec v Poľsku Andrij Deščycia v utorok povedal, že migranti uviaznutí na bielorusko-poľských hraniciach sa v prípade, že sa im nepodarí dostať do Poľska, môžu pokúsiť prekročiť hranice Ukrajiny. Informovala o tom agentúra PAP.



Situácia z pondelka, keď sa tisíce migrantov pokúsili nezákonne preniknúť na územie Poľska, podľa Deščyciu nie je nová. Nezákonní migranti, "ktorých organizuje Lukašenkov režim", podľa veľvyslanca takéto pokusy uskutočňujú počas celého roka.



Hovorca ukrajinskej pohraničnej stráže povedal, že Ukrajina posilňuje ochranu na svojej strane hraníc.



Poľsko je od leta pod čoraz väčším náporom migrantov z Blízkeho východu a Afriky, ktorí sa snažia dostať do EÚ. Varšava tieto pokusy blokuje alebo tých, ktorí cez hranicu prechádzajú, posiela späť do Bieloruska. Situácia sa vystupňovala v pondelok, keď sa na územie Poľska pokúšala preniknúť veľká skupina migrantov, pripomína PAP.



Varšava obviňuje Minsk zo zámernej organizácie tejto krízy v reakcii na sankcie, ktoré voči režimu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka uvalila Európska únia.