Migranti sa vylodili na Sicílii po dlhých 40 dňoch na mori

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Rím 13. septembra (TASR) - Skupine migrantov, ktorá zostala uviaznutá na palube dánskeho tankera v Stredozemnom mori až 40 dní, dovolili v sobotu vystúpiť na pobrežie talianskeho ostrova Sicília, keď talianska vláda súhlasila s prijatím týchto ľudí. Informovala o tom mimovládna organizácia Mediterranea, na ktorú sa v nedeľu odvolala tlačová agentúra Reuters.Skupina 25 migrantov vystúpila na breh v sobotu večer v sicílskom prístave Pozzallo - povolili im to zo zdravotných dôvodov a skončila sa tak "", uviedla organizácia vo vyhlásení." napísala na Twitteri po vylodení migrantov mimovládna organizácia.Migrantov premiestnili v piatok na taliansku charitatívnu loď Mare Jonio, ktorú má v prevádzke práve Mediterranea. Migranti boli dovtedy na lodi Maersk Etienne, zakotvenej pri pobreží Malty od augusta. Plavidlo patrí dánskej spoločnosti Maersk Tankers.Ľudia na palube boli "", vysvetlila organizácia Mediterranea.Posádka tankera Maersk Etienne zachránila migrantov, vrátane tehotnej ženy, 4. augusta neďaleko Malty z dreveného člna, ktorý sa nachádzal na mori už celé dni a potopil sa hneď po záchrannej akcii.Maltské, talianske ani líbyjské úrady nenechali migrantov vystúpiť na pobrežie, uviedla spoločnosť Maersk Tankers." napísala na Twitteri francúzska mimovládna organizácia SOS Méditerranée a vyzvala krajiny Európskej únie, aby navrhli riešenie pre takmer 300 migrantov na palube lode, ktorú má v prevádzke španielska organizácia Open Arms.Počty ľudí snažiacich sa dostať z afrického pobrežia cez Stredozemné more do Európy začali v roku 2020 znova stúpať.