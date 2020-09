Migranti zachránení loďou financovanou Banksym sa vylodia na Sicílii

Rím 3. septembra (TASR) - Záchranárske plavidlo Sea-Watch 4, na ktorého palube sa nachádza 350 migrantov vrátane 150 osôb zachránených loďou Louise Michel financovanou britským streetartovým umelcom Banksym, dostalo povolenie na vylodenie na talianskom ostrove Sicília. Informovala o tom vo štvrtok spravodajská stanica BBC.



Skupinu migrantov presunuli na karanténne plavidlo neďaleko sicílskeho pobrežia, uviedla organizácia Sea-Watch. Na palube lode Sea-Watch 4 bolo podľa neziskovej organizácie Lekári bez hraníc (MSF) približne 100 maloletých bez sprievodu.



Loď priplávala do sicílskeho mesta Palermo v stredu, 11 dní po tom, čo zachránila prvých migrantov. Neskôr na jej palubu presunuli desiatky ľudí z lode Louise Michel, z ktorej talianska pobrežná stráž evakuovala 49 najzraniteľnejších osôb.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) minulý týždeň vydal naliehavú výzvu, aby bolo migrantom na palube Sea-Watch 4 umožnené bezpečné vylodenie.



Poradca MSF pre humanitárne záležitosti obvinil Taliansko a Maltu z ignorovania volaní o pomoc a situáciu v Stredozemnom mori opísal ako "strašnú".



Do Európy sa cez Stredozemné more od januára dostalo viac ako 43.000 migrantov, uvádza OSN. Medzinárodná organizácia pre migrantov (IOM) odhaduje, že tento rok počas nebezpečnej plavby v Stredozemnom mori zomrelo už 554 migrantov.