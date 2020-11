Migranti zvyšujú napätie medzi Madridom a Kanárskymi ostrovmi

Barcelona 27. novembra (TASR) - Starostka mesta na Kanárskych ostrovoch, ktoré v uplynulých týždňoch zaznamenali nárast počtu prichádzajúcich Afričanov, požiadala vo štvrtok španielsku vládu, aby premiestnila tisíce migrantov a žiadateľov o azyl z hotelov do štátnych zariadení. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Onalia Buenová, starostka prístavného mesta Morgan na ostrove Gran Canaria, uviedla, že desať hotelov, kde sa v súčasnosti nachádza 3471 migrantov vrátane maloletých bez sprievodu, by sa malo uvoľniť do konca decembra, keď vyprší platnosť zmluvy o ubytovaní migrantov uzavretej s ústrednou vládou v Madride.



Buenová pohrozila hotelom pokutou, ak budú po 31. decembri naďalej prenajímať izby španielskej vláde. Tá tvrdí, že hotely sú adekvátnym prechodným riešením vzhľadom na turizmus zasiahnutý pandémiou koronavírusu nového typu.



Od začiatku roka dorazilo na Kanárske ostrovy viac ako 20.000 migrantov zo západoafrických krajín a Maroka. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 ide zhruba o desaťnásobne väčší počet. Približne polovica z nich prišla v novembri.



Španielska vláda minulý týždeň oznámila, že plánuje zriadiť utečenecké tábory s kapacitou pre približne 7000 ľudí. Zároveň má v pláne spustiť diplomatickú ofenzívu vo viacerých afrických krajinách v snahe znížiť počty utečencov prichádzajúcich na Kanárske ostrovy.