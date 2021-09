Migrantov smerujúcich do Nemecka opäť pustíme, tvrdí Orbán

Budapešť 20. septembra (TASR) - Maďarsko dovolí cez svoje územie prejsť migrantom smerujúcim do západnej Európy v prípade, že o to bude opäť požiadané. V úvode jesennej schôdze parlamentu v Budapešti to v pondelok povedal predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorého citoval spravodajský server 444.hu.



"Ak si to budú želať krajiny žijúce v pohodlnom vnútrozemí Európy, tak migrantov smerujúcich do Nemecka opäť pustíme cez svoje územie, ako sme to urobili aj v roku 2015 na žiadosť nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a rakúskeho kancelára Wernera Faymanna," povedal maďarský premiér.



Orbán ďalej podotkol, že Európska komisia spúšťa ďalšie právne konania v záležitosti maďarských zákonov týkajúcich sa hraničných zábran. "To čo robí Brusel, je zrada voči Maďarsku, ba čo viac, zrada voči európskemu mieru a bezpečnosti," formuloval premiér.



Podľa jeho slov spustí afganská kríza ďalšiu migračnú vlnu. "Afgancov opúšťajúcich svoju vlasť treba udržať v ich regióne a nemožno ich priviezť do Európy. Hotspoty či utečenecké tábory treba zriadiť mimo európskych hraníc. Pomoc treba poskytnúť tam a nie importovať problémy do Európy," podčiarkol podľa spravodajského servera 168.hu predseda maďarskej vlády.



"Musíme posilniť maďarské hranice. Tí, ktorí opustia tamojší región, sa pokúsia cez Maďarsko dostať na územie Európskej únie. V uplynulých týždňoch sa balkánska migračná trasa opäť zaplnila," dodal Orbán. Maďarský premiér zároveň znova varoval pred pokračujúcou organizačnou a finančnou podporou migrácie zo strany mimovládnych organizácií amerického finančníka Georgea Sorosa.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)