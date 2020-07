Migrantov z lode Ocean Viking premiestnili na Sicílii na iné plavidlo

Porto Empedocle 7. júla (TASR) - Migrantov z plavidla ľudskoprávnej organizácie SOS Mediterranée, ktorých koncom júna zachránili z člnov pašerákov ľudí v strednej časti Stredozemného mora, v pondelok večer v jednom zo sicílskych prístavov premiestnili na iné plavidlo. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



Loď Ocean Viking so 180 migrantmi na palube zakotvila krátko po 20.00 h SELČ po deviatich dňoch strávených na mori v prístave Porto Empedocle. Polícia ich odprevadila na palubu talianskeho trajektu Moby Zaza, kde budú umiestnení do karantény, aby sa zabránilo prípadnému šíreniu nového koronavírusu.



Plavidlo viac ako týždeň čakalo v Stredozemnom mori na povolenie vysadiť migrantov, zachránených počas štyroch samostatných operácií 25. a 30. júna, na území Malty alebo Talianska. SOS Mediterranée uviedla, že jej loď dostala od Malty a Talianska na svoju prvú žiadosť o zakotvenie v jednom z ich prístavov zamietavú odpoveď a na ďalších šesť žiadostí nedostala odpoveď vôbec. Na palube sa nachádzali občania Bangladéša, Pakistanu, Eritrey, Nigérie a severoafrických krajín vrátane 25 maloletých a dvoch žien, z ktorých jedna je tehotná.



Napätie na lodi sa za ostatný týždeň zvýšilo, pretože migranti boli z celej situácie čoraz viac zúfalí. V piatok 3. júla bol v dôsledku eskalovania situácie na palube lode vyhlásený núdzový stav. Za krátky čas tam totiž zaznamenali šesť pokusov o samovraždu. Jeden z migrantov sa pokúsil obesiť, zatiaľ čo iní "vykazovali známky veľkej duševnej únavy a depresie, čo vyústilo do násilia".



Na trajekte Moby Zaza bola predtým v dvojtýždňovej karanténe skupina 169 migrantov, ktorých zachránila iná humanitárna organizácia Sea-Watch. Tridsať z nich malo pozitívne testy na nový koronavírus a zostane v izolovanej časti trajektu.



Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) uviedla, že tento rok pri pokuse preplaviť sa cez centrálnu časť Stredozemného mora doteraz zahynulo 247 migrantov - je to o vyše 2000 menej oproti rokom 2015 - 2017.