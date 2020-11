Migrantov z provizórneho tábora na Gran Canarii presťahovali

Gran Canaria 30. novembra (TASR) - Španielske úrady odstránili väčšiu časť provizórneho utečeneckého tábora na ostrove Gran Canaria, ktorý za posledné tri mesiace poskytol prístrešie tisíckam migrantov. Informovala o tom agentúra AP.



Delegácia španielskej vlády potvrdila, že 830 osôb bolo presunutých do iných zariadení. Medzi poslednými bolo 27 migrantov, u ktorých testy potvrdili nákazu koronavírusom SARS-CoV-2. Tých previezli do karanténnych zariadení, píše na svojej webovej stránke denník El País.



V tábore pri mestečku Arguineguín na južnom pobreží ostrova Gran Canaria žilo v polovici novembra takmer 2600 ľudí, pripomína AP. Ľudskoprávne organizácie a španielsky verejný ochranca práv zariadenie kritizovali z dôvodu nevhodných životných podmienok. Mnohí migranti nemali prístup k sprchám, žiadatelia o azyl nemali dostatočný prístup k právnemu poradenstvu a niektorých ľudí v tábore držali oveľa dlhšie, ako zákonom povolené tri dni.



Migrantov podľa úradov presunuli do prechodných zariadení s lepším vybavením a do hotelov na Gran Canarii a na ďalších ostrovoch.



Od začiatku roka do 15. novembra dorazilo na Kanárske ostrovy viac ako 16.000 migrantov, uvádza na svojej webovej stránke verejnoprávna stanica RTVE. Najmenej 500 osôb prišlo o život počas toho, ako sa snažili dostať na pobrežie Španielska, píše AP s odvolaním sa na údaje Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).