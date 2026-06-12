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Mihalíková s Nichollsovou postúpili v Londýne do semifinále štvorhry

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Na snímke Tereza Mihalíková. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V dueli o postup do finále nastúpia v sobotu proti štvrtému nasadenému čínsko-francúzskemu tandemu Chan-jü kuo, Kristina Mladenovičová.

Autor TASR
Londýn 12. júna (TASR) - Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nichollsovou postúpili už do semifinále štvorhry na trávnatom turnaji WTA v londýnskom Queen´s Clube. Vo štvrťfinále vyradili najvyššie nasadený kazašsko-srbský pár Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová 6:4, 6:4.

V dueli o postup do finále nastúpia v sobotu proti štvrtému nasadenému čínsko-francúzskemu tandemu Chan-jü kuo, Kristina Mladenovičová. Pre Mihalíkovú s Nichollsovou je podujatie súčasťou prípravy na grandslamový Wimbledon, ktorý odštartuje na tráve All England Clubu koncom júna.
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