Mijatovičová: Česko sa musí snažiť riešiť problém vylúčenia Rómov

Brusel/Štrasburg/Praha 27. februára (TASR) - Česká republika sa musí snažiť riešiť dlhodobý problém vylúčenia Rómov a ľudí so zdravotným postihnutím a zabezpečiť, aby mohli žiť rovnoprávne a dôstojne. Uviedla to v pondelok komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová po ukončení svojej päťdňovej pracovnej návštevy Česka. Informuje o tom spravodajca TASR.



Dva hlavné problémy, ktorým sa komisárka venovala počas svojej návštevy, boli práva Rómov a práva ľudí so zdravotným postihnutím.



"Znepokojuje ma pretrvávanie mnohých rovnakých problémov diskriminácie a vylúčenia, ktoré identifikovali všetci moji predchodcovia," povedala Mijatovičová. Zdôraznila, že na dosiahnutie skutočného prelomu je potrebné "sústredené úsilie", aby sa problémy, ktoré negatívne ovplyvňujú zainteresované skupiny, ale aj spoločnosť ako celok, neprenášali do nasledujúcich rokov.



Podľa jej slov sú Rómovia v Česku vystavení diskriminácii prakticky vo všetkých oblastiach života vrátane vzdelávania, bývania a zamestnania, ako aj pri interakcii s políciou. Komisárka diskutovala i o zaobchádzaní s ukrajinskými Rómami, ktoré sa líši od zaobchádzania s ostatnými ukrajinskými utečencami, čo poukazuje na hlboko zakorenené predsudky voči Rómom v českej spoločnosti.



Mijatovičová sa stretla aj s obeťami nútenej sterilizácie rómskych žien a informovala sa o problémoch, s ktorými mnohé z týchto žien zápasia pri efektívnom prístupe ku kompenzačnému mechanizmu.



"Vytvorenie kompenzačného mechanizmu bolo kľúčovým signálom ochoty Českej republiky riešiť túto historickú nespravodlivosť. Teraz je dôležité toto právo presadzovať, aby sa zabezpečilo, že obete nebudú ďalej ponižované a traumatizované," odkázala.



Osobitnú pozornosť venovala Mijatovičová inkluzívnemu vzdelávaniu, čiže zabezpečeniu, aby sa aj rómske deti a detí so zdravotným postihnutím mohli spoločne učiť s ostatnými, čo je podľa nej "základným stavebným kameňom tolerantnejšej a spravodlivejšej spoločnosti".



So znepokojením skonštatovala, že pokračujúce snahy o zdokonalenie testovania nezabránili, aby boli rómske deti presmerované do menej kvalitného alebo samostatného vzdelávania.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)