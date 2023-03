Mijatovičová: Deti odvlečené z Ukrajiny do Ruska treba vrátiť rodičom

Brusel/Štrasburg 6. marca (TASR) - Komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová v pondelok po návšteve Ukrajiny vyzvala na konkrétne riešenia, aby sa ukrajinské deti odvlečené Ruskom mohli opätovne spojiť so svojimi rodinami. Informuje o tom spravodajca TASR.



Rusko podľa nej tým, že nevracia ukrajinské deti oddelené od rodín a ich zákonných zástupcov, vážne porušuje ľudské práva.



Ako pokračovala, ruská agresia na Ukrajine viedla k vysídleniu miliónov ľudí, čím sa mnohé deti vystavili riziku odlúčenia od rodičov alebo opatrovateľov. Tisíce ukrajinských detí, vrátane celých sirotincov a ústavov starostlivosti, boli evakuované do iných miest na Ukrajine a do iných štátov Európy. Komisárka zdôraznila potrebu posilniť identifikáciu a registráciu detí bez sprievodu v Európe a zaviesť postupy, aby sa našli ich rodiny a deti sa mohli s nimi znova spojiť.



"Mnoho ukrajinských detí postihnutých vojnou bolo odvezených alebo skončilo v Ruskej federácii alebo na územiach Ukrajiny okupovaných Ruskom. Okolnosti takýchto prípadov sa značne líšia," uviedla Mijatovičová. Dodala, že niektoré ukrajinské deti odvezené do Ruska dostali ruské občianstvo, aby mohli byť neskôr adoptované.



Jednou kategóriou sú siroty a deti z ústavov z regiónov Ukrajiny okupovaných Rusmi, ktoré boli odvezené do Ruska od roku 2014. Iné deti boli odvlečené z opatrovateľských ústavov nachádzajúcich sa v regiónoch Ukrajiny, ktoré sa po 24. februári 2022 dostali pod kontrolu ruských síl.



Podľa svedkov, s ktorými sa komisárka rozprávala v Kyjeve, ruské úrady často tvrdia, že presunuté deti sú siroty alebo bez rodičovskej starostlivosti. Bežne im menia opatrovnícke ústavy alebo ich umiestňujú do pestúnskej starostlivosti. Deje sa tak bez toho, aby sa ruské úrady usilovali nájsť príbuzných detí na Ukrajine.



Osobitnou kategóriou sú podľa nej deti bez sprievodu, ktorých rodičia alebo opatrovatelia boli zabití, zranení, zadržaní alebo zmizli počas nepriateľských akcií, napríklad počas ostreľovania Mariupola.



Niektoré deti boli oddelené od svojich rodín počas "filtračného" procesu v priebehu evakuácie civilistov alebo počas ich presunu do Ruska. V oblastiach, ktoré sa dostali pod dočasnú kontrolu ruských síl, boli niektoré deti poslané do rekreačných táborov v rôznych častiach Ruska alebo na územiach Ukrajiny okupovaných Ruskom, ako je Krym. Mnohé z nich neboli po skončení rekreácie vrátené svojim rodičom. Úrady z detských táborov ich údajne odmietajú vydať, pokiaľ si ich rodičia nevyzdvihnú osobne.



Ako upozornila Mijatovičová, existujú indície, že deti zadržiavané v takýchto táboroch sú vystavené protiukrajinským náladám a ruskej indoktrinácii.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)