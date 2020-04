Mijatovičová: Koronakríza opätovne zdôraznila zásadnú úlohu médií

Brusel/Štrasburg 30. apríla (TASR) - Pandémia nového koronavírusu Európe pripomenula zásadnú úlohu, ktorú zohrávajú novinári a médiá tým, že poskytujú spoľahlivé informácie a bránia šíreniu dezinformácií, ktoré môžu spôsobiť paniku. Uviedla to vo štvrtok komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače (3. mája).



Tohtoročné oslavy sa budú líšiť formou, ale nie podstatou. "Musíme pri tejto príležitosti vyjadriť vďaku novinárom a odborníkom v oblasti médií za ich neoceniteľnú prácu pre verejné blaho," konštatovala komisárka.



Novinári najmä v časoch krízy, ako je aj tá súčasná, poskytujú spoločnosti jeden z najsilnejších nástrojov na prijímanie rozhodnutí ovplyvňujúcich životy ľudí a tým nástrojom sú spoľahlivé informácie.



"Ich práca sa týka nás všetkých. Poukazujú na nespravodlivosť, zločiny, korupciu alebo zneužitie moci. Udržiavajú vládne opatrenia v centre pozornosti verejnosti. Usilujú sa odhaliť pravdu a môžu tiež upozorniť na príbehy plné nádeje, ktoré môžu inšpirovať zmeny v iných častiach sveta," uviedla Mijatovičová.



Aj z tohto dôvodu je sloboda tlače jedným z práv zakotvených vo vnútroštátnych ústavách a medzinárodných zmluvách a aj preto by členské krajiny RE mali viac investovať do bezpečnosti, nezávislosti a hospodárskeho a sociálneho zabezpečenia novinárov a odborníkov v oblasti médií.



"Bezpečnosť novinárov musí byť vždy zaistená, a to nielen pre spravodlivosť, ale aj pre demokraciu," povedala Mijatovičová.



spravodajca TASR Jaromír Novak