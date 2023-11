Mijatovičová kritizuje memorandum o azylantoch medzi Rímom a Albánskom

Brusel/Štrasburg 13. novembra (TASR) - Memorandum o porozumení medzi Talianskom a Albánskom o vyloďovaní migrantov a spracovávaní žiadostí o azyl vyvoláva obavy z dodržiavania ľudských práv a prispieva k znepokojivému európskemu trendu externalizovať azylové povinnosti. Uviedla v pondelok komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová, informuje spravodajca TASR.



"Týka sa to okrem iného včasného vylodenia, vplyvu na pátracie a záchranné operácie, spravodlivosti azylového konania, identifikácie zraniteľných osôb, možnosti automatického zadržania bez primeraného súdneho preskúmania, podmienok zadržania, prístupu k právnej pomoci a účinných opravných prostriedkov," opísala situáciu.



Podľa jej slov memorandum vytvára "extrateritoriálny azylový režim" charakterizovaný mnohými právnymi nejednoznačnosťami. Poukázala na to, že nedostatok právnej istoty pravdepodobne podkope zásadné záruky ľudských práv a zodpovednosť za ich porušovanie, čo bude mať za následok rozdielne zaobchádzanie s tými, ktorých žiadosti o azyl sa budú posudzovať v Albánsku, a tými v Taliansku.



"Memorandum o porozumení naznačuje širšiu snahu členských štátov Rady Európy presadzovať rôzne modely externalizácie azylu ako potenciálneho rýchleho riešenia zložitých výziev, ktoré predstavuje príchod utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov. Opatrenia externalizácie však zvyšujú riziko vystavenia utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov porušovaniu ľudských práv," upozornila Mijatovičová. Dodala, že prenesenie zodpovednosti za hranice motivuje iné štáty, aby urobili to isté, To vytvára riziko pre vznik dominového efektu, ktorý by mohol podkopať európsky a globálny systém medzinárodnej ochrany.



Mijatovičová zdôraznila, že je dôležité, aby členské štáty RE sústreďovali energiu na zlepšovanie účinnosti a efektívnosti domácich azylových a prijímacích systémov a nedovolili, aby diskusia o externalizácii azylového konania odvádzala potrebné zdroje a pozornosť.



"Je tiež dôležité, aby členské štáty zabezpečili, že úsilie o medzinárodnú spoluprácu uprednostňuje vytvorenie bezpečných a legálnych ciest, ktoré jednotlivcom umožnia hľadať ochranu v Európe bez toho, aby sa uchyľovali k nebezpečným a nelegálnym migračným trasám," odkázala komisárka.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)