Mijatovičová: Rusko po invázii na Ukrajinu porušuje práva Rusov

Na snímke policajti a zadržaná žena v piatok 25. februára 2022 v ruskej Moskve. Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 7. marca (TASR) - Vojenský útok Ruska proti Ukrajine spôsobuje smrť, ničenie a vedie k rozsiahlemu potláčaniu slobôd v Ruskej federácii. V pondelok to uviedla komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová.Počas návštevy moldavskej metropoly Kišiňov konštatovala, že od spustenia ruskej invázie bolo v desiatkach ruských miest zatknutých viac ako 13.000 osôb, vrátane detí a starších ľudí, za uplatnenie práva pokojne protestovať proti vojne.Komisárka upozornila, že len v nedeľu (6.3.) bolo zatknutých viac ako 5000 osôb, vrátane novinárov a ľudsko-právnych aktivistov, pričom sú hlásené mnohé prípady policajného násilia. Rovnako sú podľa nej hlásené aj prípady zastrašovania a represálií zo strany mocenských orgánov.opísala situáciu Mijatovičová.Komisárka odsúdila skutočnosť, že ruský parlament sa poponáhľal s prijatím niekoľkých ustanovení, ktoré kriminalizujú šírenieo činoch ruskej armády, jejako aj výzvy na verejné protesty, pričom zavádzajú tresty až do 15 rokov väzenia a vysoké finančné pokuty. Zároveň pripomenula, že okamžite po ich prijatí, ruské orgány činné v trestnom konaní ich začali rázne uplatňovať v celej krajine.Upozornila i na to, že mimovládne organizácie a obhajcovia bojujúci za ľudské práva, ktorí otvorene vystúpili proti vojne, boli vystavení neoprávneným raziám a prehliadkam bez rešpektovania základných právnych záruk.vysvetlila komisárka.Dodala, že ruské úrady majú kľúč k zastaveniu utrpenia miliónov ľudí. Vyzvala ich, aby okamžite zastavili vojnu a vnútorné represie voči obhajcom ľudských práv.