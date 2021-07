Mijatovičová: ČR by mala odškodniť obete nútenej sterilizácie

Brusel/Štrasburg 17. júla (TASR) – Senát Českej republiky by mal prijať návrh zákona o odškodňovaní obetí nútenej sterilizácie. Uviedla to komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová v liste zverejnenom v piatok.



V liste zaslanom Senátu Parlamentu Českej republiky komisárka vyjadrila podporu pre prijatie návrhu zákona o jednorazovom finančnom odškodnení obetí nezákonnej sterilizácie, ktorej obeťami boli predovšetkým ženy z rómskej komunity. Jej list nadväzuje na predošlý dialóg s českou Poslaneckou snemovňou, ktorá ako prvá prijala návrh zákona o odškodňovaní obetí nútenej alebo donucovacej sterilizácie.



Komisárka odkázala, že ak Senát prijme návrh uvedeného zákona, Česká republika si splní svoje záväzky v oblasti medzinárodného humanitárneho práva a obetiam nútených sterilizácií to poskytne príležitosť „dočkať sa spravodlivosti".