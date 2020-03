Mijatovičová: Staršie osoby potrebujú viac starostlivosti

Brusel/Štrasburg 20. marca (TASR) – Starší ľudia potrebujú v období masového šírenia choroby COVID-19 viac podpory ako kedykoľvek predtým. Dnes to uviedla komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová.



"Prebiehajúca pandémia je obzvlášť nebezpečná pre staršie osoby a má neprimerane negatívny vplyv na ich právo na ochranu zdravia a na iné ľudské práva. Európske krajiny, ktoré zaviedli opatrenia v podobe zákazu vychádzania v boji proti koronavírusu, vyzývali často starších ľudí - už skôr ako zvyšok populácie - aby sa izolovali, a ich izolácia mala tiež trvať dlhšie," opísala situáciu Mijatovičová.



Upozornila, že tieto opatrenia sú nevyhnutné, aj vzhľadom na znepokojujúce správy z nemocníc, ktoré neraz musia voliť medzi pacientmi pre preťaženosť kapacít jednotiek intenzívnej starostlivosti. Aj preto by členské štáty Rady Európy mali urobiť všetko, čo je v ich silách, aby spomalili šírenie epidémie; a zároveň propagovať solidaritu so staršími osobami.



"Sociálny odstup je potrebný na dosiahnutie tohto cieľa, avšak nepochybne zhorší už aj tak pálčivú otázku sociálnej izolácie starších ľudí. Tí sú vystavení väčšiemu riziku chudoby a sociálneho vylúčenia, ako aj sociálnej izolácie, ktorá má priamy vplyv na ich zdravotný stav vrátane ich duševného zdravia. Preto v tejto krízovej situácii potrebujú viac podpory ako kedykoľvek predtým a opatrenia prijaté na zvládnutie pandémie musia túto potrebu osobitne zohľadniť," odkázala komisárka.



Podľa jej slov musí nájsť spoločnosť nové spôsoby, ako posilniť medzigeneračnú solidaritu a sociálny kontakt so staršími ľuďmi bez toho, aby boli vystavení riziku nákazy. Mijatovičová v tomto smere ocenila príklady mnohých miestnych iniciatív a mimovládnych organizácií zameraných práve na podporu inovatívnych foriem sociálneho zapojenia v prospech seniorov.



"Aj keď občianska spoločnosť v tejto oblasti často rýchlo a veľkoryso reaguje, európske vlády majú jasnú úlohu aktívne propagovať tento typ iniciatív a medzigeneračnej zodpovednosti všeobecne," spresnila. Mijatovičová tiež upozornila na to, že pandémia koronavírusu viedla na sociálnych médiách aj k nárastu hanlivých poznámok a nenávistných prejavov zameraných na starších ľudí.