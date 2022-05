Mijatovičová vyzýva britskú vládu,aby nevydala Juliana Assangea do USA

Brusel/Štrasburg 18. mája (TASR) - Komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová v stredu v otvorenom liste vyzvala ministerku vnútra Spojeného kráľovstva Priti Patelovú, aby britská justícia nevydala Juliana Assangea do Spojených štátov. Informuje spravodajca TASR.



Komisárka v súvislosti s blížiacim sa rozhodnutím o extradícii Assangea do USA poznamenala, že v rámci procesu jeho vydávania neboli dostatočne zvážené širšie dôsledky tohto konania v oblasti ľudských práv.



"Širšie dôsledky možného vydania Juliana Assangea na oblasť ľudských práv, ktoré ďaleko presahujú jeho individuálny prípad, neboli doteraz dostatočne zvážené. Predovšetkým sa domnievam, že obžaloba zo strany Spojených štátov proti Assangeovi vyvoláva dôležité otázky o potrebe chrániť tých, ktorí zverejňujú utajované informácie vo verejnom záujme vrátane informácií, ktoré odhaľujú porušovanie ľudských práv," uviedla Mijatovičová vo svojom liste.



Podľa jej slov "široká a vágna" povaha obvinení voči Assangeovi a trestných činov uvedených v obžalobe sú "znepokojujúce", pretože mnohé z nich sa týkajú aktivít, ktoré sú jadrom investigatívnej žurnalistiky v Európe i mimo nej.



Mijatovičová preto zdôraznila, že v dôsledku toho by vydanie Assangea do USA - na takomto právnom základe - malo "mrazivý účinok" na slobodu médií a v konečnom dôsledku by mohlo brzdiť novinárov pri plnení ich úlohy poskytovateľa informácií a zaisťovania verejného dozoru v demokratických spoločnostiach.



"Berúc do úvahy tieto širšie dôsledky a obavy nezávislých expertov týkajúce sa zaobchádzania s Assangeom po jeho extradícii, vláda Spojeného kráľovstva by nemala povoliť jeho vydanie do Spojených štátov," uviedla Mijatovičová vo svojom liste.