Mijatovičová vyzvala na obnovenie voľného pohybu cez Lačinský koridor

Brusel/Štrasburg 28. augusta (TASR) - Na obnovenie voľného pohybu cez Lačinský koridor a zabezpečenie nerušeného poskytovania humanitárnej pomoci do Náhorného Karabachu vyzvala v pondelok Rada Európy (RE). Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová v správe pre médiá uviedla, že je vážne znepokojená humanitárnou situáciou v Náhornom Karabachu a potláčaním ľudských práv jeho obyvateľov po zablokovaní prístupnej cesty cez Lačinský koridor od decembra 2022.



"Opakujem výzvu, ktorú som už vtedy predniesla – obnoviť voľný pohyb cez koridor. Aj napriek mojim výzvam a výzvam mnohých ďalších medzinárodných strán sa humanitárna a ľudskoprávna situácia v oblasti v dôsledku dlhotrvajúceho narušenia pohybu ľudí a prístupu k zásobám potravín a naliehavej lekárskej starostlivosti zhoršila, čo postihuje najmä tých najzraniteľnejších," opísala situáciu Mijatovičová.



Podľa jej vyjadrenia Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK), ktorý je v súčasnosti jedinou medzinárodnou humanitárnou organizáciou pôsobiacou v Lačinskom koridore, naznačil, že obyvateľstvo Náhorného Karabachu čelí nedostatku životne dôležitých liekov.



Komisárka zdôraznila, že zainteresované strany by mali okamžite nájsť riešenie, aby sa predišlo akémukoľvek ďalšiemu zhoršovaniu už beztak kritickej situácie pre miestne obyvateľstvo. Predovšetkým je však potrebné zaručiť bezpečný a voľný prechod tým, ktorí poskytujú humanitárnu pomoc a zabezpečujú ochranu ľudských práv.



"Ako sa uvádza v mojom memorande z roku 2021, Arménsko a Azerbajdžan by mali vyvinúť úsilie, aby napredovali na ceste k zmiereniu a zabezpečili trvalý mier pre všetkých ľudí. Potvrdzujem svoj záväzok a pripravenosť spojiť sa so všetkými relevantnými partnermi a vycestovať do Náhorného Karabachu, aby som pomohla prekonať existujúce výzvy v oblasti ľudských práv," uviedla Mijatovičová v závere svojho posolstva.