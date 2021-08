Mijatovičová:Litva by mala pri migračnej kríze dodržiavať ľudské práva

Na archívnej snímke zo 4. augusta 2021 migranti stoja za plotom v novopostavenom utečeneckom tábre na vojenskej tréningovej základni, 38 km južne od Vilniusu. Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 24. augusta (TASR) - Litva by na výzvy spojené s prílivom nelegálnych migrantov cez Bielorusko mala reagovať v súlade s jej povinnosťami v oblasti ľudských práv. Uviedla to v utorok komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová.V liste zaslanom litovskej premiérke Ingrid Šimonyt upozornila, že Vilnius musí zabezpečiť riadne azylové postupy pre migrantov v Litve a nemá hromadne vracať migrantov na bieloruské územie.Komisárka vo svojom liste uznala, že Litva čelísúvisiacim s rastúcim počtom migrantov prechádzajúcich cez hranicu s Bieloruskom, a odsúdila pokusy iných štátov aktívne povzbudzovať zraniteľné osoby v prekračovaní hraníc s vedomím, že sa ocitnú v núdzovej situácii, odkázaní na humanitárnu pomoc a vystavení porušovaniu ľudských práv. Zároveň však od Litvy žiada postupy v súlade s ľudskými právami.Mijatovičová vyjadrila znepokojenie nad novelou litovského zákona o právnom postavení cudzincov vrátane odstránenia niektorých záruk pre utečencov v azylovom konaní. Podľa jej slov to predstavuje hrozbu pre zachovanie zásad nevyhostenia a právo na účinný prostriedok nápravy.Upozornila tiež, že spôsob, akým sú prichádzajúci žiadatelia o azyl a migranti v Litve ubytovaní, sa podobá skôr naako na ubytovanie. Rovnako upozornila aj na hlásené prípady hromadného navracania migrantov naspäť do Bieloruska.Komisárka požiadala premiérku o odpoveď na otázku, ako chce vláda zaistiť dodržiavanie ľudských práv v súvislosti so situáciou na hraniciach s Bieloruskom. Osobitne vyzvala litovskú vládu, aby zabezpečila, že do Bieloruska alebo iných krajín nebudú vrátené osoby bez toho, aby mali dostatočné záruky proti vyhosteniu alebo kolektívnemu vyhosteniu.(spravodajca TASR Jaromír Novak)