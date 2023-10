Mijatovičová:Rada Európy by mala pomáhať Arménom z Náhorného Karabachu

Brusel/Štrasburg 3. októbra (TASR) - Rada Európy (RE) oceňuje snahy arménskych orgánov o okamžitú ochranu a pomoc všetkým utečencom z Náhorného Karabachu. Uviedla to v pondelok večer komisárka RE pre ľudské práva Dunja Mijatovičová, informuje spravodajca TASR.



Mijatovičová vyhlásila, že pozorne sleduje rýchlo sa meniacu situáciu v regióne Náhorný Karabach a jeho okolí. V tejto súvislosti spresnila, že po nedávnej vojenskej akcii Azerbajdžanu a prevzatia kontroly nad regiónom do nedele 1. októbra opustilo svoje domovy dovedna 100.483 karabašských Arménov, vrátane rodín s deťmi, starších ľudí a iných zraniteľných skupín, ktorí hľadajú útočisko v susednom Arménsku.



Podľa jej slov táto najnovšia skúška pre arménske obyvateľstvo z Náhorného Karabachu sa pridáva k predošlým humanitárnym a ľudskoprávnym následkom ozbrojeného konfliktu, ktorý bol obnovený v roku 2020 a ktorý za posledných deväť mesiacov obmedzil pohyb ľudí pozdĺž Lačinského koridoru, čím spôsobil akútny nedostatok základných tovarov, služieb a dodávok energie.



Mijatovičová privítala snahy arménskych orgánov o okamžitú ochranu a pomoc všetkým, ktorí to potrebujú, s podporou Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), iných agentúr OSN a občianskej spoločnosti.



"Je však potrebná dodatočná pomoc, aby sa zabezpečilo, že potreby všetkých osôb sú okamžite identifikované a primerane riešené. Vyzývam preto členské štáty Rady Európy, aby prejavili svoju solidaritu a urýchlene poskytli všetku potrebnú podporu," uviedla komisárka v oficiálnej výzve.



Dodala, že Azerbajdžan inicioval množstvo politických, administratívnych a ekonomických opatrení zameraných na reintegráciu karabašského regiónu a ľudí, ktorí v ňom žijú. V tejto súvislosti vyzvala vládu Azerbajdžanu, aby zaručila bezpečnosť a dodržiavanie ľudských práv etnických Arménov, ktorí zostávajú v regióne Náhorný Karabach, vrátane ich práv na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred násilím, zastrašovaním a nenávisťou. Spresnila, že azerbajdžanské orgány by mali zabezpečiť plné rešpektovanie práv tých, ktorí odišli, vrátane práva na bezpečný a dôstojný návrat do svojich domovov.



"Je tiež nevyhnutné zabezpečiť voľný a neobmedzený prístup poskytovateľov humanitárnej pomoci a medzinárodných misií na ochranu ľudských práv do všetkých oblastí a k ľuďom, ktorých súčasná situácia ovplyvňuje," vyhlásila. Spresnila, že čoskoro pocestuje do Arménska a ako komisárka pre ľudské práva sa bude v súlade so svojím mandátom aj naďalej usilovať o zapojenie všetkých príslušných partnerov z Arménska a Azerbajdžanu do riešenia situácie, aby im pomohla pri prekonávaní existujúcich problémov v oblasti ľudských práv.