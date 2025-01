Míkátí v Damasku: Prioritou je určenie hraníc Libanonu a Sýrie

Damask 11. januára (TASR) - Libanonský premiér Nadžíb Míkátí v sobotu počas návštevy sýrskej metropoly Damask uviedol, že vymedzenie spoločných pozemných a námorných hraníc medzi Libanonom a Sýriou je kľúčovou prioritou. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Míkátí je na svojej prvej návšteve Sýrie od pádu režimu tamojšieho exprezidenta Bašára Asada.



"Je medzi prioritami, aby sme vymedzili pozemné a námorné hranice medzi Libanonom a Sýriou," povedal Míkátí na spoločnej tlačovej konferencii s novým sýrskym lídrom Ahmadom Šarom.



Samotný Šara v sobotu uviedol, že očakáva "dlhodobé strategické vzťahy" so susedným Libanonom po tom, čo si táto krízou sužovaná krajina zvolila nového prezidenta, cituje AFP.



"Medzi nami a Libanonom budú dlhodobé strategické vzťahy. My a Libanon máme veľké spoločné záujmy," uviedol Šara.



Novým prezidentom Libanonu sa vo štvrtok stal doterajší najvyšší veliteľ libanonskej armády Džúzíf Awn. Voľba hlavy štátu sa libanonskému parlamentu vydarila až na 13. pokus. Libanon bol bez prezidenta od októbra 2022, keď sa skončil mandát Míšála Awna.



Návšteva Míkátího v Damasku súvisí so zlepšovaním vzájomných vzťahov po nečakanom decembrovom páde režimu Bašára Asada, keď moc v Sýrii prevzali po krátkej ofenzíve povstalci pod vedením Šaru, vodcu islamistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS).