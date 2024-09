Míkátí: V prípade prímeria môžeme južne od rieky Lítání nasadiť armádu

Bejrút 30. septembra (TASR) - Libanonská vláda je pripravená plne implementovať rezolúciu OSN, ktorej cieľom bolo ukončenie vojenskej prítomnosti Hizballáhu južne od rieky Lítání. Malo by ísť o súčasť dohody s cieľom zastaviť vojnu s Izraelom, uviedol v pondelok dočasný libanonský premiér Nadžíb Míkátí, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



Míkátí vyhlásil, že Libanon je pripravený plne implementovať rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 a južne od rieky, ktorá sa nachádza približne 30 kilometrov od južnej hranice Libanonu, "bezprostredne po vyhlásení prímeria" nasadiť armádu, aby si tam v koordinácii s mierovými silami OSN "plnila svoje povinnosti".



Míkátí taktiež informoval, že sa s predsedom parlamentu Nabíhom Barrím dohodol, že k voľbe nového prezidenta, ktorá by mohla ukončiť dva roky bez hlavy štátu, by malo dôjsť až po vyhlásení prímeria.



Izraelský minister obrany Joav Galant podľa správ izraelských médií v pondelok naznačil možnosť pozemnej operácie proti hnutiu Hizballáh v Libanone.



Libanonské ministerstvo zdravotníctva informovalo, že za posledné dva týždne prišlo o život vyše 1000 Libanončanov a 6000 ďalších utrpelo zranenia. Milión ľudí, teda pätina obyvateľstva, utieklo zo svojich domovov, uviedla libanonská vláda.



Rezolúcia BR OSN č. 1701 ukončila mesiac trvajúcu vojnu medzi Hizballáhom a Izraelom v roku 2006. Zahŕňala výzvu na úplne stiahnutie Izraela z južného Libanonu, pričom libanonská armáda a mierové sily mali byť jedinými ozbrojenými silami južne od rieky Lítání.