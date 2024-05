Mike Johnson: Americký súdny systém slúži ako zbraň proti Trumpovi

New York 14. mája (TASR) - Predseda Snemovne reprezentantov Kongresu USA Mike Johnson v utorok na súdnom pojednávaní s Donaldom Trumpom v kauze podplácania pornoherečky ostro kritizoval americký súdny systém a tvrdil, že slúži ako zbraň proti exprezidentovi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Predseda snemovne trvá na tom, že Trump je nevinný z falšovania dokumentov, aby zakryl údajný úplatok za mlčanie, ktorý dal pornoherečke Stormy Daniels počas prezidentskej kampane v roku 2016. Trump vinu odmieta a popiera aj sexuálny vzťah s Daniels.



"Je nemožné, aby niekto, kto sa na to pozerá objektívne, poprel, že zo súdneho systému v našej krajine sa stala zbraň proti (bývalému) prezidentovi Trumpovi," povedal Johnson s tým, že systém proti Trumpovi využíva všetky dostupné nástroje a zároveň poskytuje krytie súčasnému prezidentovi Joeovi Bidenovi. Súdne pojednávanie označil za "paródiu na spravodlivosť".



V utorok ako kľúčový svedok obžaloby vystúpil Trumpov bývalý právnik Michael Cohen. Johnson ho označil za klamára, ktorému ide iba o pomstu.



Ústava Spojených štátov zveruje osobitné právomoci trom odlišným zložkám moci - zákonodarnej, výkonnej a súdnej. To, že vedúci predstaviteľ Kongresu prišiel na súd podporiť obžalovaného, označila agentúra AFP za kontroverzný moment.



Trump pred novinármi vyzdvihol svojich republikánskych kolegov vrátane Jonhsona a ďalšieho kongresmana Byrona Donaldsa, ktorý mu taktiež prišiel vyjadriť podporu.



Bill Pascrell z Demokratickej strany na sociálnej sieti X napísal, že republikánski kongresmani sa k Trumpovi zbehli ako fanúšičky k svojim hudobným idolom.