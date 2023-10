Mike Pence oznámil, že sa nebude uchádzať o úrad prezidenta USA

New York 28. októbra (TASR) - Bývalý americký viceprezident Mike Pence v sobotu oznámil, že sa viac nebude uchádzať o republikánsku nomináciu v budúcoročných prezidentských voľbách v USA. Svoju kampaň tak ukončil po tom, ako sa mu nedarilo získať dostatok peňazí a ani popularitu v predvolebných prieskumoch, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



"Po dlhých modlitbách a úvahách som sa od dnešného dňa rozhodol pozastaviť svoju kampaň do prezidentských volieb," povedal Pence na konferencii Republikánskej židovskej koalície v Las Vegas. "Vždy sme vedeli, že to bude ťažký boj, nič však neľutujem," uviedol.



Pence sa tak stal prvým významným kandidátom, ktorý odstúpil z boja o republikánsku nomináciu za prezidentského kandidáta. Favoritom v tomto súboji je zatiaľ exprezident Donald Trump.



Podľa agentúry AP sa Pence rozhodnutím zo súboja odstúpiť zachránil pred hanbou, ktorú by utŕžil, ak by sa nekvalifikoval do tretej debaty v rámci republikánskych primárok, ktoré sa uskutočnia 8. novembra v Miami.