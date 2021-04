Mike Pence podpísal miliónový kontrakt na knižné memoáre

New York 8. apríla (TASR) - Bývalý americký viceprezident Mike Pence podpísal s vydavateľstvom Simon & Schuster miliónový kontrakt na dve knižné publikácie vrátane pamätí. Stal sa tak jedným z prvých členov vnútorného okruhu exprezidenta USA Donalda Trumpa, ktorí ohlásili takúto lukratívnu dohodu, informoval v noci na štvrtok denník The Guardian.



Penceova autobiografia, zatiaľ bez názvu, sa má dostať na pulty kníhkupectiev v roku 2023. Podľa spravodajskej stanice CNN sa výška kontraktu pohybuje medzi tromi a štyrmi miliónmi dolárov.



"Som vďačný za to, že mám príležitosť vyrozprávať americkému ľudu príbeh svojho života vo verejnej službe - od pôsobenia v Kongrese po funkciu guvernéra štátu Indiana a viceprezidenta Spojených štátov," uviedol 61-ročný Pence vo vyhlásení.



Detaily o druhej knihe vydavateľstvo bezprostredne neposkytlo.



Ďalšími členmi z Trumpovho úzkeho okruhu, ktorí pracujú na svojich knihách, sú bývalá poradkyňa Bieleho domu Kellyanne Conwayová a niekdajší americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo.



Vydanie Penceových pamätí bude zrejme sprevádzať napätie podobné situácii, ktorej bývalý viceprezident čelil, keď odmietol Trumpovu požiadavku, aby pomohol zvrátiť výsledky vlaňajších prezidentských volieb.



Dana Canedyová z vedenia vydavateľstva vyhlásila, že Penceova kniha bude "veľavravná". To, či bude vykresľovať i udalosti zo 6. januára, keď došlo k útoku Trumpových stúpencov na budovu Kongresu vo Washingtone, však nekonkretizovala.



"Život a dielo viceprezidenta Pencea, jeho cesta ako kresťana, výzvy a triumfy, ktoré ho stretli, a ponaučenia, ktorých sa mu dostalo, podávajú príbeh o výnimočnej službe v časoch bezprecedentného záujmu verejnosti o našu vládu a politiku," zdôraznila Canedyová.