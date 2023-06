Mike Pence údajne na budúci týždeň oznámi prezidentskú kandidatúru

Washington 1. júna (TASR) - Bývalý republikánsky viceprezident USA Mike Pence na budúci týždeň oznámi svoju prezidentskú kandidatúru. Vstúpi tak do súboja o prezidentskú nomináciu Republikánskej strany proti svojmu bývalému "šéfovi" Donaldovi Trumpovi, uviedla v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na dva zdroje oboznámené so situáciou.



Kampaň pred prezidentskými voľbami 2024 už v utorok večer odštartoval republikánsky guvernér amerického štátu Florida Ron DeSantis.



Donald Trump, za ktorého úradovania Pence pôsobil ako viceprezident, svoju prezidentskú kandidatúru ohlásil už vlani v novembri.



Trump na svojho bývalého viceprezidenta zanevrel, keď odmietol podporiť jeho snahy o zneplatnenie výsledkov prezidentských volieb z roku 2020, v ktorých zvíťazil demokrat Joe Biden. Donald Trump ich dodnes označuje za sfalšované.



Zdroje citované agentúrou Reuters uviedli, že Mike Pence chystá oznámenie o začatí svojej kampane na stredu 7. júna. Mal by tak urobiť prostredníctvom videa a prejavu, ktorý prednesie v štáte Iowa, kde sa začiatkom budúceho roka odštartujú prezidentské primárky.



Mike Pence stál za Trumpom počas celého ich spoločného úradovania v rokoch 2017-2021. Od Trumpovej volebnej porážky sa však od neho začal čoraz viac dištancovať - prispel k tomu aj útok protrumpovských demonštrantov na washingtonský Kapitol zo 6. januára 2021.



V mnohých otázkach Pence zastáva rovnaké konzervatívne postoje ako Donald Trump, snaží sa však prezentovať ako umiernenejšia alternatíva k bývalému exprezidentovi a osloviť tých republikánskych voličov, ktorých odradzuje Trumpova konfrontačná rétorika a správanie. Okrem iného sa usiluje získať podporu v radoch početnej komunity amerických evanjelikálnych kresťanov.



Úmysel uchádzať sa o prezidentskú kandidatúru už ohlásilo viac než šesť republikánskych politikov, čo by mohlo podľa agentúry Reuters prispieť k rozdrobeniu hlasov protitrumpovskej opozície počas primárok.



V prieskumoch má zatiaľ obrovský náskok Donald Trump: Pence v priemere zaznamenáva menej než štvorpercentnú podporu, zatiaľ čo Trump sa pohybuje okolo 53 percent.