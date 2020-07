Mike Pompeo navštívi v auguste Česko a ďalšie tri európske krajiny

Praha 30. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo by mal v dňoch 11. a 12. augusta navštíviť Česko, kde odštartuje svoje európske turné. S odvolaním sa na dôveryhodný zdroj o tom vo štvrtok informoval internetový server Lidovky.cz.



Spojené štáty chcú Pompeovu návštevu podľa portálu spojiť so spomienkou na oslobodenie počas 2. svetovej vojny či koniec totality v roku 1989, uviedol nemenovaný zdroj. Súčasťou tém, ktoré bude chcieť Pompeo v Európe otvárať, bude zrejme aj nová digitálna infraštruktúra 5G.



O prípravách na cestu šéfa diplomacie USA hovoril v stredu s českým premiérom Andrejom Babišom americký veľvyslanec v Prahe Stephen B. King. Babiš s Pompeom rokoval telefonicky už začiatkom mája v období núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.



Vo februári rokoval s Pompeom o kybernetických hrozbách a spoločnej armádnej misii český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček.



Pompeo, ktorý bol v rokoch 2017 a 2018 riaditeľom Ústrednej spravodajskej služby (CIA), dlhodobo upozorňuje na obavy z čínskeho technologického gigantu Huawei, ktorý sa spája s špionážnymi aktivitami.



Pompeo by mal po Česku navštíviť aj Slovinsko, Rakúsko a Poľsko.