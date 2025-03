Mikloško: Marginalizované komunity si vyžadujú medzirezortné riešenie

Lomnička 11. marca (TASR) - Problém marginalizovaných komunít si vyžaduje medzirezortné riešenie. Po utorkovom stretnutí kompetentných v obci Lomnička neďaleko Starej Ľubovne na to upozornil komisár pre deti Jozef Mikloško. Skonštatoval, že len spojením síl viacerých rezortov môžu vzniknúť riešenia, ktoré pomôžu deťom a ich rodinám pozdvihnúť životnú úroveň. Jedným z hlavných problémov, na ktorom sa kompetentní zhodli, je prístup k vzdelaniu.



Štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská uviedla, že v súčasnosti rokujú s občianskymi združeniami, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním v rómskych komunitách, aj v súvislosti s bezpečnosťou. "Chceme ich podporiť, aby vzdelávali aj jednotlivých Rómov, ktorí by sa mohli stať garantmi bezpečnosti v rámci komunity. Dokázali by ich tak pripraviť napríklad aj na možný vstup do Policajného zboru," podotkla.



Riaditeľ odboru ľudských práv na rezorte školstva Kálmán Petőcz upozornil, že pri riešení problémov marginalizovaných rómskych komunít je dôležité, aby deti chodili do školy. Ubezpečil, že intenzívne pracujú na zrušení dvojzmennosti prevádzky škôl a škôlok prostredníctvom projektu z plánu obnovy. "Chceme dať aj do zákona, že dvojzmenné prevádzky budú zakázané, na to však musíme vytvoriť reálne podmienky," skonštatoval.



Riaditeľ školy v Lomničke Miroslav Zelina upozornil, že problémom je najmä školská dochádzka a práve spomínaná dvojzmennosť, ktorú majú okrem základnej už aj v materskej škole. "V škôlke sme mali minulý rok 64-percentnú dochádzku u detí predprimárneho vzdelávania. V škole je situácia ešte horšia, žiaci majú vymeškaných v priemere 370 vyučovacích hodín za rok. S dvojzmennou prevádzkou sa pritom boríme už niekoľko rokov. Máme 60 tried a na 100 percent máme vyťaženú aj druhú zmenu," priblížil situáciu Zelina. Domnieva sa, že odstránenie dvojzmennosti by veľmi pomohlo a zlepšila by sa aj dochádzka žiakov. V obci plánujú vybudovať novú školu aj škôlku, pričom už majú právoplatné stavebné povolenie, verejné obstarávanie a vybratého zhotoviteľa stavby. V súčasnosti už čakajú len na finančné prostriedky z plánu obnovy.



"Predstavili sme hlavné výzvy v jednotlivých oblastiach a naším cieľom je hľadať dlhodobo udržateľné a reálne aplikovateľné riešenia, ktoré budú vychádzať priamo z potrieb jednotlivých regiónov," uzavrel Mikloško.