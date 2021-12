Mikulec: EÚ sa sústredí na potrebu postupu na ochranu financií

Brusel 9. decembra (TASR) - Predchádzanie prenikaniu organizovaného zločinu do národných plánov obnovy a odolnosti prijatých na oživenie ekonomiky po koronakríze bolo jednou z hlavných tém štvrtkových diskusií Rady EÚ pre vnútornú politiku a spravodlivosť v Bruseli. Po skončení rokovaní to uviedol minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO).



Minister pripomenul, že debaty sa sústredili na potrebu spoločného postupu, ktorý by zaručil čo najlepšiu ochranu finančných prostriedkov, ktoré budú do členských krajín plynúť cez ozdravný plán EÚ budúcej generácie (NGEÚ).



Mikulec upozornil, že ide o miliardy eur, pričom všetky členské krajiny majú určité skúsenosti z pôsobenia skupín organizovaného zločinu v nadväznosti na čerpanie financií zo spoločného európskeho rozpočtu.



"Hovorili sme o spoločných postupoch, o výmene informácií a predkladaní skúseností jednotlivých krajín, či už v boji s praním špinavých peňazí, alebo z pôsobenia organizovaného zločinu v tejto oblasti," opísal situáciu Mikulec. Podľa jeho slov to bola podnetná debata, ktorá bude prospešná nielen pre členské krajiny, ale aj pre EÚ ako takú.



Na otázku TASR, akým konkrétnym hrozbám organizovanej kriminality sú vystavené toky financií z národných plánov obnovy, Mikulec odpovedal, že ide o širokú debatu, aj preto považuje za dôležité, že sa o tejto záležitosti komunikuje vo formáte Rady ministrov, pretože každá členská krajina vie povedať o svojich skúsenostiach s prenikaním organizovaného zločinu do rôznych štruktúr štátu v rámci čerpania eurofondov.



"Každá krajina má tie skúsenosti niekde inde, ale dôležité je, že dôjde k zefektívneniu výmeny informácií. Slovensko má aj z minulosti svoje skúsenosti. Vedieme viaceré trestné konania týkajúce sa zneužívania eurofondov a máme skúsenosti so skvalitnením finančného vyšetrovania," vysvetlil minister. Dodal, že viaceré štáty majú zas konkrétne skúsenosti s tým, ako európske peniaze odchádzajú do tretích krajín, kde sa preperú a vracajú sa späť do Únie. Aj preto má Slovensko záujem zintenzívniť spoluprácu v tejto oblasti s ostatnými členskými krajinami na bilaterálnej aj mnohostrannej úrovni.