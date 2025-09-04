< sekcia Zahraničie
Miláno vyhlásilo pondelok za deň smútku, bude sa lúčiť s Armanim
Sala označil Armaniho za jedného z najvýznamnejších predstaviteľov talianskej a milánskej módy vo svete.
Autor TASR
Rím 4. septembra (TASR) - Severotalianske mesto Miláno vyhlásilo pondelok 8. septembra za deň smútku: uctí si ním pamiatku módneho návrhára Giorgia Armaniho, ktorý zomrel vo štvrtok vo veku 91 rokov. Informoval o tom milánsky primátor Giuseppe Sala. Agentúra ANSA doplnila, že práve v Miláne Armani v roku 1975 založil svoju luxusnú módnu značku.
„Armani bol muž plný talentu a záujmov, schopný pretaviť striedmy a elegantný štýl svojej osobnosti do svojich kreácií, ktoré boli vždy vyvážené a nikdy prehnané. Milánu bude chýbať jeho tvorivá vízia a podpora nášho mesta,“ dodal primátor.
Módna návrhárka Donatella Versace označila Armaniho za „velikána, ktorý zapísal sa do histórie a svet si ho bude pamätať naveky“.
Generálny riaditeľ spoločnosti Moncler Remo Ruffini vo svojej reakcii na Armaniho úmrtie citoval jeho motto: „Elegancia nie je to, že si vás niekto všimne, ale že si vás zapamätá.“
Zamestnanci Armaniho módneho domu vo vyhlásení uviedli, že sa zaväzujú „chrániť, čo vybudoval, a pokračovať v jeho odkaze s rešpektom, zodpovednosťou a láskou.“
Talianska premiérka Giorgia Meloniová pripomenula, že Armani „svojou eleganciou, jednoduchosťou a kreativitou dokázal vniesť lesk do talianskej módy a inšpirovať celý svet. Ikona, neúnavný pracant, symbol toho najlepšieho z Talianska.“
Minister zahraničných vecí Antonio Tajani označil Armaniho za nadčasový talent a ambasádora konceptu „Made in Italy“ vo svete, vizionára módy a jemného interpreta talianskej elegancie a krásy.
Podľa benátskej opery La Fenice „Giorgio Armani nie je len meno, ale univerzálny jazyk elegancie, striedmosti a tvorivej sily. Ikona, ktorá predefinovala módu a bude naďalej inšpirovať generácie.“
So svetoznámym dizajnérom sa bude môcť verejnosť prísť rozlúčiť do komplexu Armani Teatro v Miláne počas soboty a nedele. Jeho pohreb bude neverejný.
