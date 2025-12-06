< sekcia Zahraničie
Miláno zakáže schránky na kľúče pre samoobslužné ubytovanie
Krátkodobé prenájmy, často ponúkané prostredníctvom online platforiem ako Airbnb, sa stali jedným z najviditeľnejších symbolov masového turizmu v obľúbených destináciách, ako je Taliansko.
Autor TASR
Miláno 6. decembra (TASR) - Miláno nariadilo majiteľom nehnuteľností určených na krátkodobý prenájom, aby odstránili schránky na kľúče pre samoobslužné ubytovanie z verejných priestorov. Mestská rada severotalianskej metropoly schválila príslušné nariadenie vo štvrtok (4. 12.). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zákaz nadobudne účinnosť v januári. Následne bude majiteľom nehnuteľností hroziť pokuta až do výšky 400 eur, ak sa schránka na kľúče budú stále nachádzať v blízkosti dverí bytu alebo na fasáde budovy. V posledných rokoch sa tieto schránky stali bežnou praxou pri krátkodobých prenájmoch v Taliansku aj mnohých ďalších krajinách. Majitelia rekreačných prenájmov ich často používajú na odovzdávanie kľúčov, čo umožňuje bezkontaktné ubytovanie hostí. Návštevníci môžu schránku otvoriť prostredníctvom kódu a získať kľúč.
Všeobecne platné predpisy v Taliansku už v súčasnosti vyžadujú, aby sa aj pri krátkodobých prenájmoch uskutočnilo stretnutie medzi majiteľom a dovolenkárom. Florencia v Toskánsku sa začiatkom roka stala prvým veľkým mestom v obľúbenej dovolenkovej destinácii, ktoré zakázalo schránky na kľúče. Kritici tvrdia, že narúšajú obraz mesta a poukazujú aj na bezpečnostné riziká súvisiace s bezkontaktnými ubytovaniami.
„Okrem aspektu mestského dizajnu predstavuje nekontrolované šírenie kľúčových schránok bezpečnostné riziko a môže spôsobiť obyvateľom nepríjemnosti,“ argumentuje mestská rada v Miláne.
