Miláno zakazuje skrinky na kľúče pri rekreačných bytoch

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Zákaz má nadobudnúť účinnosť od januára a v prípade porušenia hrozia majiteľom bytov pokuty až 400 eur.

Autor TASR
Rím 5. decembra (TASR) - Schránky na kľúče pri dverách rekreačných apartmánov budú v Miláne zakázané od budúceho roka. Vo štvrtok o tom rozhodlo mestské zastupiteľstvo, píše TASR podľa agentúry DPA.

„Okrem aspektu mestského dizajnu predstavuje nekontrolované šírenie schránok na kľúče bezpečnostné riziko a môže viesť k nepríjemnostiam pre obyvateľov,“ argumentovala mestská rada v Miláne.

Zákaz má nadobudnúť účinnosť od januára a v prípade porušenia hrozia majiteľom bytov pokuty až 400 eur. V posledných rokoch sa schránky na kľúče stali obľúbeným spôsobom pre vybavovanie krátkodobých prenájmov. Schránka sa dá otvoriť pomocou kódu a majitelia rekreačných bytov ich často používajú na bezkontaktnú registráciu pre svojich návštevníkov.

Toskánska Florencia zakázala skrinky na kľúče začiatkom roka, ale zatiaľ neexistuje ich oficiálny zákaz v celom Taliansku. Tamojšie predpisy však vyžadujú, aby sa stretnutie medzi majiteľom a klientom uskutočnilo aj pri krátkodobých prenájmoch.

V turistických destináciách, ako je mnoho talianskych miest, sú krátkodobé prenájmy často ponúkané prostredníctvom online platforiem ako Airbnb. To prináša problémy s nadmerným turizmom a jedným z nich sú schránky na kľúče, ktoré sú takmer všade. Mnoho miestnych obyvateľov preto od samospráv požaduje zmenu.
