Milanovič: Chorvátsko nenasadí vojakov na Ukrajine v prípade prímeria

Záhreb 27. marca (TASR) - Chorvátsky prezident Zoran Milanovič vo štvrtok prisľúbil, že vojaci jeho krajiny nebudú súčasťou európskych síl, ktoré by sa na Ukrajine mohli nasadiť v prípade ukončenia vyše trojročnej vojny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Milanovič to povedal v čase summitu európskych lídrov v Paríži, ktorého cieľom bolo posilniť bezpečnosť Ukrajiny pred potenciálnym prímerím s Ruskom. Na rokovaniach sa diskutovalo o bezpečnostných zárukách pre Kyjev vrátane možného nasadenia vojenských síl tzv. koalície ochotných.



„Chorvátsky vojak nepôjde na Ukrajinu na základe žiadnej dohody, je to absolútne vylúčené,“ vyhlásil Milanovič. "Chorvátska armáda nepôjde na misiu a jedným z dôvodov je, že sa žiadna konať ani nebude - s Chorvátskom či bez neho. Neboli totižto splnené elementárne podmienky pre túto misiu - mierová dohoda a súhlas druhej strany, ktorou je, žiaľ, Rusko,“ dodal prezident.



Milanovič často kritizoval vojenskú pomoc a plány Chorvátska pomáhať pri výcviku ukrajinských jednotiek, pripomína AFP. Záhreb ako člen NATO však poskytol na pomoc Kyjevu stovky miliónov eur aj vojenské vrtuľníky. Napriek obmedzeným právomociam je prezident najvyšším veliteľom armády a má možnosť zasahovať do zahraničnej politiky krajiny.



Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič novinárom v Paríži povedal, že mnohí účastníci summitu „chcú naďalej pomáhať Ukrajine, ako to urobí i Chorvátsko, no bez toho, aby mali ambíciu vyslať svoju armádu na ukrajinské územie“. Premiér prisľúbil, že krajina bude aj naďalej „silne podporovať Ukrajinu“.



Politickí oponenti Milanoviča ho opakovane obvinili z "proruských" postojov a podkopávania dôveryhodnosti Chorvátska v NATO či EÚ, uvádza AFP. Milanovič, ktorý je podľa prieskumov najpopulárnejším politikom v krajine, však opakovane tvrdil, že jeho hlavnou úlohou je brániť záujmy Chorvátska.