Milanovič nesúhlasí s účasťou chorvátskych vojakov v misii NSATU

Záhreb 26. októbra (TASR) - Chorvátsky prezident Zoran Milanovič v piatok vyhlásil, že nové veliteľstvo Severoatlantickej aliancie (NATO) s názvom Bezpečnostná pomoc a výcvik NATO pre Ukrajinu (NSATU) je "vojnovou činnosťou", s ktorou by sa nemalo náhliť a nesúhlasí s účasťou chorvátskych jednotiek v nej. TASR informuje na základe správy agentúry HINA a webstránky NATO.



"Nechcem, aby sa na tom (chorvátski vojaci) podieľali, a tu by sa mal v zásade rozhovor s normálnou vládou a premiérom skončiť," vyhlásil Milanovič v súvislosti s možnou účasťou chorvátskych dôstojníkov v NSATU. Prezident a vláda dlhodobo vedú spory vo viacerých otázkach vrátane zahraničnej politiky.



Prezident vyhlásil, že schválil 90 percent misií, na ktorých by sa mali zúčastniť chorvátski vojaci. V prípade NSATU tak však nechce urobiť pretože ide o "vojnovú činnosť".



Deň predtým premiér Andrej Plenkovič podporil rozhodnutie predsedu parlamentu, aby sa hlasovanie o účasti Chorvátska v NSATU, ktoré si vyžaduje podporu dvoch tretín poslancov, uskutočnilo v balíku s ďalšími 12 navrhovanými misiami. Milanovič sa domnieva, že tento krok bol motivovaný zlým úmyslom, pretože teraz musia na rozhodnutie čakať stovky iných chorvátskych vojakov, ktorí by sa mali zúčastniť na iných misiách.



Prezident uviedol, že Chorvátsko by malo poskytovať humanitárnu pomoc Ukrajine a byť s ňou solidárne. "To však neznamená, že by sme mali byť solidárni aj s Washingtonom alebo Berlínom," vyhlásil.



Milanovič sa taktiež domnieva, že časť chorvátskych vojakov NSATU bude vykonávať svoje aktivity priamo na území Ukrajiny. Plenkovič to odmieta a poukazuje na to, že by o tom musel rozhodnúť parlament.



Vláda taktiež hlavu štátu kritizuje za to, že prezident sa na júlovom samite NATO vo Washingtone, kde sa rozhodnutie o NSATU prijímalo, hlasoval za. Milanovič v piatok vyhlásil, že na summite prijali deklaráciu, v ktorej sa uvádza, že misia bude len na území členských štátov, "štruktúry NATO však okamžite začali plánovať inak," vyhlásil.



NATO na summite vo Washingtone schválilo vytvorenie nového veliteľstva, ktoré bude plánovať, koordinovať a zabezpečovať poskytovanie vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Pozostávať bude z približne zo 700 príslušníkov spojeneckých krajín NATO a vybraných partnerov. Ústredie misie je vo Wiesbadene v Nemecku, pričom kľúčové logistické uzly budú na východnom krídle Aliancie.