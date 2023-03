Milanovič o darovaní vrtuľníkov Ukrajine: Treba sa ich pomaly zbavovať

Záhreb 31. marca (TASR) - Vrtuľníky sovietskej výroby, ktoré Chorvátsko daruje Ukrajine, by jej mali byť doručené čoskoro. Prezident Zoran Milanovič vo štvrtok na tlačovej konferencii tiež povedal, že vrtuľníkov sa treba zbaviť, lebo Chorvátsko už nezvláda vykonávať ich údržbu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry HINA.



Chorvátsko daruje Ukrajine 14 transportných vrtuľníkov sovietskej výroby - 12 kusov MI-8 MTV-1 a dva Mi-8 T. Minister obrany Mario Banožič v stredu počas návštevy ukrajinského mesta Odesa oznámil, že vrtuľníky by mali doraziť na Ukrajinu čoskoro.



Prezident Milanovič povedal, že o darovaní rozhodla vláda.



"Tieto vrtuľníky nie sú už (pre nás) prínosom, nemali by sme už podmienky ani financie na ich údržbu, pretože ich máme veľa a potrebujeme sa ich pomaly zbavovať," vysvetlil Milanovič.



Chorvátska a americká vláda sa dohodli na podpore Chorvátska prostredníctvom programu financovania zahraničných ozbrojených síl sumou 140 miliónov dolárov, povedal premiér Andrej Plenkovič vo štvrtok na zasadnutí vlády. Tieto peniaze budú okrem iného využité na zaobstaranie amerických viacúčelových vrtuľníkov Black Hawk. "Uvidíme, ako sa táto vec s USA vyvinie," dodal prezident Milanovič.