< sekcia Zahraničie
Milanovič pre výroky Vučiča zrušil summit západného Balkánu
Mal sa konať v máji.
Autor TASR
Záhreb 30. marca (TASR) – Chorvátsky prezident Zoran Milanovič v pondelok zrušil summit západného Balkánu, ktorý sa mal konať v máji. Ako dôvod uviedol vyhlásenia srbského prezidenta Aleksandara Vučiča, ktoré podľa neho ohrozujú regionálnu stabilitu, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Na každoročných summitoch v rámci iniciatívy známej ako Proces Brdo-Brijuni sa stretávajú prezidenti Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Chorvátska, Kosova, Severného Macedónska, Slovinska a Srbska. Summit iniciovali v roku 2013 Chorvátsko a Slovinsko ako členské štáty Európskej únie s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi západobalkánskymi krajinami a urýchliť ich integráciu do EÚ.
Milanovič v pondelok vo svojom vyhlásení uviedol, že Vučičove politické kroky v „posledných dňoch a týždňoch ... podkopávajú medzištátne vzťahy a ohrozujú mier a stabilitu v juhovýchodnej Európe“.
Za takýchto okolností podľa Milanoviča nie sú vytvorené podmienky na to, aby Vučič navštívil Chorvátsko, a preto sa májový summit ruší.
Chorvátsky prezident dodal, že ďalší summit sa uskutoční, keď naň budú splnené podmienky a po konzultáciách so slovinskou prezidentkou Natašou Pircovou Musarovou.
Výroky svojho srbského kolegu Milanovič bližšie nekomentoval. AFP doplnila, že srbský prezident opakovane obvinil Albánsko, Chorvátsko a Kosovo, ktoré v marci 2025 podpísali deklaráciu o spolupráci v oblasti obrany a bezpečnosti, z vytvárania „vojenskej aliancie“ proti Srbsku. Podľa Vučičových slov z pondelka o tejto ich iniciatíve v telefonáte informoval aj ruského prezidenta Vladimira Putina.
Začiatkom marca Vučič - pri vysvetľovaní nákupu čínskych rakiet s plochou dráhou letu Srbskom - povedal, že spomínané tri štáty čakajú na väčší globálny konflikt, aby mohli zaútočiť na Srbsko. Srbsko sa na takýto scenár pripravuje, ubezpečil Vučič.
Vzťahy medzi Srbskom a Chorvátskom sú napäté od vojny za nezávislosť Chorvátska v 90. rokoch, počas ktorej Srbsko politicky a vojensky podporovalo povstalcov z radov etnických Srbov.
