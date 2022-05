Milanovič prikáže veľvyslancovi nepodporiť prihlášku Fínska a Švédska

Záhreb 18. mája (TASR) - Chorvátsky prezident Zoran Milanovič plánuje poveriť veľvyslanca Chorvátska pri Severoatlantickej aliancii Maria Nobila, aby hlasoval proti prijatiu Fínska a Švédska do aliancie, kým sa nezmení volebný zákon v Bosne a Hercegovine v prospech bosnianskych Chorvátov. TASR informuje na základe správy agentúry Hina.



"Nie je to akt voči Fínsku a Švédsku, ale je to pre Chorvátsko," povedal Milanovič, ktorý tvrdí, že chorvátska menšina v Bosne a Hercegovine je ako politická entita ničená a je národným záujmom Chorvátska tomu zabrániť.



Chorvátsky rezort diplomacie minulý týždeň uviedol, že Nobilo sa bude pri hlasovaní držať inštrukcií ministerstva, a nie prezidenta.



Milanovič poukázal, že Turecko, ktoré nesúhlasí so vstupom Švédska a Fínska do NATO, ukazuje, ako sa má bojovať za národné záujmy.



Chorvátsky prezident vyzval aj parlament, aby neratifikoval zmluvu o pristúpení Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie. "Budem o tom hovoriť do poslednej chvíle a upozorňujem, že posledné slovo má parlament," povedal. Milanovič je presvedčený, že takýto krok by obrátil pozornosť medzinárodného spoločenstva na chorvátske záujmy.



Prezident odmietol kritiku chorvátskeho premiéra a ministra zahraničných vecí, ktorí tvrdia, že poškodzuje reputáciu celej krajiny. "Ak mám byť obviňovaný, som na to pripravený. Povedal som, že Chorváti v Bosne a Hercegovine sú pre mňa dôležitejší ako celá rusko-fínska hranica," zdôraznil Milanovič.