Prezident Chorvátska súhlasil s pápežom, že očkovanie je skutkom lásky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Vatikán 15. novembra (TASR) - Pápež František prijal v pondelok na osobnej audiencii prezidenta Chorvátskej republiky Zorana Milanoviča, ktorý sa stretol aj s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a sekretárom pre vzťahy so štátmi Paulom Richardom Gallagherom.Ako informoval spravodajský web Vatican News, rozhovory sa týkali hodnotenia bilaterálnych vzťahov a ďalšieho rozvoja spolupráce. František a Milanovič hovorili tiež aj témach medzinárodného a regionálneho charakteru vrátane situácie Chorvátov v Bosne a Hercegovine, ale aj o očkovaní proti chorobe COVID-19.Agentúra HINA uviedla, že po súkromnej audiencii u pápeža Milanovič pred novinármi povedal, že súhlasí s pápežovým názorom, že očkovanie je "" uviedol pápež ešte v auguste v posolstve adresovanom krajinám Latinskej Ameriky.Podľa názoru Milanoviča sa pápežov postoj nelíši od nedávneho vyhlásenia chorvátskych biskupov, v ktorom uviedli, že očkovanie by malo byť dobrovoľné a testovanie by malo byť neinvazívne." konštatoval Milanovič.Dodal, že má problém s obmedzeniami, ktorých cieľom je brániť šíreniu covidu - podľa jeho názoru totiž nie sú založené na vede." vyhlásil chorvátsky prezident.Pripomenul, že "". "Milanovič v rozhovore s novinármi vo Vatikáne vyzval občanov, aby sa dali zaočkovať, ale poznamenal, že aj oni majú právo na ochranu pred svojvôľou." vyhlásil Milanovič s tým, že by si rád vypočul názor súdu na práva ľudí, ktorí majú zákaz opustiť svoje domovy, pretože nie sú očkovaní.Milanovič konštatoval, že pápež František má "Chorvátsky prezident informoval, že pápeža pozval na návštevu svojej krajiny.Dodal, že vo Vatikáne sa hovorilo aj o rok neobsadenom poste chorvátskeho veľvyslanca vo Vatikáne. Ako poznamenala agentúra HINA, v súvislosti s ním sa spomína meno Davora Stiera, čo Milanovič v súlade so zaužívanou praxou - nezverejňovať mená budúcich veľvyslancov - nekomentoval. Pred novinármi však spomenul, že Stier bol ešte nedávno redaktorom ustašovských novín v Argentíne.