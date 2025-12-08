Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Milánska La Scala opäť otvára sezónu ruskou operou

Na snímke otvorenie sezóny v La Scale. Foto: TASR/AP

Otvárací večer tradične priťahuje osobnosti kultúrneho, politického a spoločenského života a patrí k vrcholom kultúrnej sezóny v Európe.

Autor TASR
Miláno 8. decembra (TASR) - Slávna milánska opera Teatro alla Scala v nedeľu otvorila svoju galasezónu opäť ruskou operou – už po druhý raz od invázie Ruska na Ukrajinu v roku 2022. Tento rok však bol namiesto protestov proti prezentácii ruskej kultúry pripravený flashmob na podporu mieru, informovala agentúra AP.

Otvárací večer tradične priťahuje osobnosti kultúrneho, politického a spoločenského života a patrí k vrcholom kultúrnej sezóny v Európe. Hudobný riaditeľ La Scaly Riccardo Chailly na ňom oddirigoval operu Dmitrija Šostakoviča Lady Macbeth mcenského okresu.

Chailly na inscenácii spolupracoval s režisérom Vasilijom Barchatovom približne dva roky – po tom, čo sezónu 2022 otvárala ruská opera Boris Godunov skladateľa Modesta Musorgského. Túto premiéru sprevádzali protesty ukrajinskej komunity, ktorá tento rok svoju protestnú akciu neohlásila.

Protest však organizovala talianska ľavicová strana +Europa. Uskutočnila ho počas príchodu operných divákov s cieľom „upozorniť na obranu slobody a európskej demokracie, ohrozených putinovským Ruskom, a podporiť ukrajinský ľud“. Mestské úrady z bezpečnostných dôvodov presunuli protest z námestia pred operou na priľahlý priestor za radnicou.

Strana +Europa súčasne pripomenula, že Šostakovičovo dielo poukazuje na zneužívanie moci a význam osobného vzdoru. Aj nový intendant La Scaly Fortunato Ortombina rozhodnutie uviesť Šostakovičovu operu obhajoval. Hudba je podľa neho nadradená akémukoľvek ideologickému konfliktu a Šostakovič svojou operou presahuje politický kontext dneška.

Opera z roku 1934 upozorňuje na postavenie žien v stalinskom Sovietskom zväze. Zakázali ju v roku 1936, len niekoľko dní po tom, čo ju v období začínajúcej éry známej ako Veľký teror videl sovietsky diktátor Josif Stalin.

Režisér Barchatov označil voľbu opery za „odvážnu a vzrušujúcu“. Dej situoval do kozmopolitného ruského mesta 50. rokov, teda do éry konca Stalinovej vlády. Väčšina inscenácie sa odohráva v reštaurácii s prvkami art déco, s otočnou konštrukciou vytvárajúcou kuchyňu, pivnicu či kanceláriu na výsluchy.

V titulnej úlohe debutovala americká sopranistka Sara Jakubiaková, ktorá postavu Katariny spievala už v Barcelone.
