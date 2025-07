Milánska opera sprísnila dress code, do hľadiska v šortkách nepúšťa

Miláno 6. júla (TASR) - Milánsky operný dom La Scala sprísňuje tzv. dress code pre návštevníkov. Na predstavenia tam už nebudú môcť prísť v šortkách či tričkách bez rukávov. La Scala to ohlásila na svojej webovej stránke, informuje TASR podľa nedeľnej správy agentúry DPA.



„Láskavo žiadame verejnosť, aby sa z úcty k tomuto divadlu i k ostatným divákom obliekala primerane k tomuto priestoru,“ uviedla opera. „Ľudia v šortkách alebo tričkách bez rukávov nebudú vpustení do hľadiska; v takom prípade sa vstupné nevracia,“ dodala.



Zamestnanci opery však zároveň priblížili, že rovnako ako doteraz nie je pre ženy povinné nosiť večerné róby a pre mužov kravaty. Uviedli tiež, že tradičné odevy iných kultúr – ako napríklad japonské kimono – budú, samozrejme, akceptované. Naďalej zostávajú povolené aj tzv. topy bez rukávov.



La Scala má kapacitu približne 2000 divákov a patrí medzi najnavštevovanejšie miesta v Miláne. Návštevu predstavenia v nej dokonca do svojich programov zahŕňajú aj mnohé cestovné kancelárie.



V posledných rokoch mala táto opera tolerantnejší prístup k obliekaniu s cieľom prilákať tak mladšie publikum. Ukázalo sa však, že problémy s nevhodným oblečením spôsobovali najmä starší návštevníci, mnohí z nich zo zahraničia.