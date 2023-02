Milánske divadlo La Scala spúšťa vlastnú streamovaciu službu

Miláno 9. februára (TASR) - Milánske divadlo La Scala vo štvrtok uviedlo do prevádzky svoju vlastnú streamovaciu službu, na ktorej je možné sledovať prenosy opier či koncertov. TASR správu prevzala z agentúry APA.



Prenosy sú k dispozícii naživo alebo prostredníctvom služby na požiadanie (on-demand). Riaditeľ La Scaly Dominique Meyer povedal, že kanál používateľom ponúka výber opier, baletov a koncertov z nedávnej minulosti.



Táto platforma je v súčasnosti dostupná v taliančine a angličtine, čoskoro má byť podľa Meyera táto ponuka rozšírená na osem jazykov. Streamované opery je možné sledovať aj s nemeckými titulkami a prenosy sú zabezpečené deviatimi kamerami. Tie boli v priestoroch divadla namontované počas pandémie koronavírusu.



Ako prvá bude 14. februára v priamom prenose odvysielaná opera I Vespri Siciliani od talianskeho skladateľa Giuseppeho Verdiho. Jednotlivé predstavenia je možné rezervovať si na požiadanie už od štvrtka, dodáva APA.



"Touto platformou sa chceme stať medzinárodnými. Chceme sa dostať do každého mesta, do každej obce na svete," povedal Meyer pri príležitosti spustenia kanálu. Vedenie opery preto chce, aby bol dostupný v ôsmich jazykoch.



La Scala je jedným z najznámejších operných domov na svete, píše APA. Budova bola postavená po tom, ako v roku 1776 vyhorelo milánske divadlo Teatro Regio Ducale, pripomína rakúska agentúra. Výstavba La Scaly trvala 23 mesiacov.