Milei: Argentína presunie svoju ambasádu z Tel Avivu do Jeruzalema

Jeruzalem 11. júna (TASR) - Argentína presunie v roku 2026 svoje veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema. Oznámil to v stredu argentínsky prezident Javier Milei počas svojej návštevy Izraela, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



„Hrdo pred vami oznamujem, že v roku 2026 uskutočníme presun nášho veľvyslanectva do západného Jeruzalema,“ povedal Milei v prejave k poslancom izraelského parlamentu (Kneset).



Svoje ambasády už z Tel Avivu do Jeruzalema presunulo viacero krajín, vrátane Spojených štátov, Paraguaja, Guatemaly či Kosova, čím porušili v tejto veci porušili tzv. medzinárodný konsenzus.



Postavenie Jeruzalema je dlhodobo jedným z hlavných problémov izraelsko-palestínskeho konfliktu. Organizácia spojených národov v roku 1947 stanovila pre Jeruzalem osobitný medzinárodný štatút vzhľadom na jeho význam pre židov, kresťanov i moslimov.



Izrael obsadil východný Jeruzalem počas šesťdňovej vojny v roku 1967 a celé mesto vyhlásil v roku 1980 v rozpore s rezolúciami OSN za svoje hlavné mesto. Palestínčania si však nárokujú na východnú časť mesta ako metropolu pre svoj budúci štát.



Väčšina krajín má svoje veľvyslanectvá v Tel Avive, pričom medzinárodné spoločenstvo zastáva názor, že štatút Jeruzalema sa musí určiť na mierových rokovaniach.



Americký prezident Donald Trump Jeruzalem uznal v roku 2017, a síce počas svojho prvého funkčného obdobia v úrade, jednostranne za hlavné mesto Izraela, za čo si vyslúžil hnev zo strany Palestínčanov i nesúhlas medzinárodného spoločenstva. Spojené štáty následne v máji 2018 presunuli do Jeruzalema svoju ambasádu.