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Milei chce vyhostiť cudzincov, ktorí prejavujú nenávisť voči Argentíne
Dekrét kancelária prezidenta odôvodnila „nedávnymi prejavmi nepriateľstva“ voči Argentíne.
Autor TASR
Buenos Aires 30. júla (TASR) - Argentínsky prezident Javier Milei vo štvrtok vydal dekrét, ktorým chce vyhostiť cudzincov, ak prejavujú nenávisť voči argentínskemu štátu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Ak dekrét odobrí parlament, cudzincom môže byť zakázaný vstup do krajiny alebo môžu byť vyhostení v prípade, že „podnecujú alebo šíria posolstvá nenávisti, diskriminácie a/alebo násilia voči argentínskemu ľudu“ alebo „urážajú národné symboly“.
Dekrét kancelária prezidenta odôvodnila „nedávnymi prejavmi nepriateľstva“ voči Argentíne. „Vzhľadom na nedávne prejavy nepriateľstva voči Argentínskej republike a Argentínčanom vláda opätovne potvrdzuje, že obrana národa, svojich občanov a svojich symbolov je nevyhnutná. Ktokoľvek, kto útočí na Argentínsku republiku, nie je v našej krajine vítaný,“ uviedla prezidentská kancelária.
Podľa portálu Buenos Aires Times kancelária pravdepodobne reaguje na vlnu nenávistných príspevkov proti Argentíne na sociálnych sieťach počas majstrovstiev sveta vo futbale.
Milei ako samozvaný libertarián tvrdí, že bráni slobodu prejavu; napriek tomu minulý týždeň obvinil brazílsku a mexickú vládu a americkú Demokratickú stranu z financovania „kampane proti Argentíne“. Narážal tým pravdepodobne na kritiku argentínskeho mužstva pre nešportové správanie počas majstrovstiev sveta.
Buenos Aires Times pripomína, že Argentína je tradične jednou z najprívetivejších krajín voči migrantom. Argentínska ústava zaručuje cudzincom rovnaké občianske práva ako občanom a výslovne podporuje prisťahovalectvo.
Ak dekrét odobrí parlament, cudzincom môže byť zakázaný vstup do krajiny alebo môžu byť vyhostení v prípade, že „podnecujú alebo šíria posolstvá nenávisti, diskriminácie a/alebo násilia voči argentínskemu ľudu“ alebo „urážajú národné symboly“.
Dekrét kancelária prezidenta odôvodnila „nedávnymi prejavmi nepriateľstva“ voči Argentíne. „Vzhľadom na nedávne prejavy nepriateľstva voči Argentínskej republike a Argentínčanom vláda opätovne potvrdzuje, že obrana národa, svojich občanov a svojich symbolov je nevyhnutná. Ktokoľvek, kto útočí na Argentínsku republiku, nie je v našej krajine vítaný,“ uviedla prezidentská kancelária.
Podľa portálu Buenos Aires Times kancelária pravdepodobne reaguje na vlnu nenávistných príspevkov proti Argentíne na sociálnych sieťach počas majstrovstiev sveta vo futbale.
Milei ako samozvaný libertarián tvrdí, že bráni slobodu prejavu; napriek tomu minulý týždeň obvinil brazílsku a mexickú vládu a americkú Demokratickú stranu z financovania „kampane proti Argentíne“. Narážal tým pravdepodobne na kritiku argentínskeho mužstva pre nešportové správanie počas majstrovstiev sveta.
Buenos Aires Times pripomína, že Argentína je tradične jednou z najprívetivejších krajín voči migrantom. Argentínska ústava zaručuje cudzincom rovnaké občianske práva ako občanom a výslovne podporuje prisťahovalectvo.