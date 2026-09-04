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Milei: Sánchez je špinavší ako zemiak, uľahčuje imigráciu
Milei počas prejavu na Madridskom fóre v čilskom Santiagu označil Sáncheza za príklad európskeho ľavičiara, ktorého „zaujíma len šírenie svojej ideológie".
Autor TASR
Santiago 4. septembra (TASR) - Argentínsky prezident Javier Milei vo štvrtok ostro kritizoval španielskeho premiéra Pedra Sáncheza. Povedal o ňom, že je „špinavší ako zemiak“ a obvinil ho z „uľahčovania nekontrolovanej imigrácie“ a „pripravovania cesty pre cudzie hordy, ktoré ich nakoniec nahradia“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.
Milei počas prejavu na Madridskom fóre v čilskom Santiagu označil Sáncheza za príklad európskeho ľavičiara, ktorého „zaujíma len šírenie svojej ideológie, aby znovu získal moc nad verejnými financiami a mohol ich využiť ako vojnovú korisť“.
„Pozrite sa čo robí Pedrito (španielska zdrobnenina mena Pedro, pozn. TASR) v Španielsku. Je špinavší ako zemiak a pekne sa urazil aj s celou tou háveďou, ktorou sa obklopuje, keď som im povedal, že sú vládou zlodejov, a zdá sa, že fakty to potvrdzujú,“ vyhlásil argentínsky prezident. Milei kritizoval okrem Sáncheza vo všeobecnosti ľavicových politikov v Európe.
Milei počas prejavu na Madridskom fóre v čilskom Santiagu označil Sáncheza za príklad európskeho ľavičiara, ktorého „zaujíma len šírenie svojej ideológie, aby znovu získal moc nad verejnými financiami a mohol ich využiť ako vojnovú korisť“.
„Pozrite sa čo robí Pedrito (španielska zdrobnenina mena Pedro, pozn. TASR) v Španielsku. Je špinavší ako zemiak a pekne sa urazil aj s celou tou háveďou, ktorou sa obklopuje, keď som im povedal, že sú vládou zlodejov, a zdá sa, že fakty to potvrdzujú,“ vyhlásil argentínsky prezident. Milei kritizoval okrem Sáncheza vo všeobecnosti ľavicových politikov v Európe.