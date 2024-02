Milei si upravil Trumpov slogan: Spravme Argentínu opäť veľkou

Washington 25. februára (TASR) - Argentínsky prezident Javier Milei a bývalý americký prezident Donald Trump na stretnutí v rámci konzervatívnej konferencie vyzvali spraviť Argentínu opäť veľkou (Make Argentina great again - MAGA). TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Obaja kontroverzní politici sa stretli na medzinárodnej konferencii Conservative Political Action Conference (CPAC) vo Washingtone. Okrem svojráznych účesov a pikantných rečí sú známi aj odmietaním tradičných politických noriem.



Keď sa v zákulisí CPAC spoločne fotili, Trump mierne zmenil svoje volebné heslo na "Urobme Argentínu opäť veľkou" (Make Argentina great again) a Milei zopakoval svoj volebný slogan v španielskom jazyku: "Nech žije sloboda, do pekla!" (Viva la libertad, carajo!)



Trump sa napriek množstvu právnych sporov pripravuje na pravdepodobný odvetný súboj o prezidentské kreslo s Joeom Bidenom. Počas svojho prejavu na konferencii povedal, že Milei "veľa dosiahol, je to veľký gentleman, je MAGA". Dodal, že skratka jeho volebného sloganu funguje s názvom oboch krajín. V minulom roku si však pomýlil maďarského premiéra Orbána a nazval ho veľkým "vodcom Turecka".



Pravičiar Milei vyhral prezidentské voľby minulý rok na vlne hnevu nad desaťročiami hospodárskej krízy. V úrade sa pustil do masívnej ekonomickej deregulácie, devalvoval peso a znížil štátne dotácie. V prejave povedal: "Nevzdáme sa toho, aby bola Argentína opäť veľká," a varoval, že svet "je v ohrození" kvôli socializmu. Prejav ukončil výzvou: "Nevzdávaj sa svojej slobody, bojuj za svoju slobodu, pretože ak nebudeš bojovať za slobodu, privedie ťa to do biedy."