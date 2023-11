Milei telefonoval s pápežom, v minulosti ho nazval imbecilom

Buenos Aires/Vatikán 22. novembra (TASR) - Novozvolený argentínsky prezident Javier Milei v utorok telefonoval so svojím krajanom pápežom Františkom, ktorého v minulosti označil za "imbecila". TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"S potešením oznamujeme, že Jeho Svätosť, pápež František, hovoril s naším budúcim prezidentom, aby mu zablahoželal a zaželal jednotu a pokrok pre našu krajinu," uviedla vo vyhlásení Mileiho kancelária. Vyjadrila tiež nádej, že pápež čoskoro zavíta do Argentíny.



Vatikán v utorok potvrdil, že František telefonoval s novozvoleným argentínskym prezidentom. Tému rozhovoru ani to, kto telefonát inicioval, však nešpecifikoval.



Krajne pravicový ekonóm a bývalý televízny komentátor Milei v minulosti pred oznámením kandidatúry na prezidenta viackrát slovne zaútočil na pápeža, keď ho označil za "imbecila, ktorý obhajuje sociálnu spravodlivosť", či "zástupcu zla na Zemi", pripomína Reuters.



Kňazi z chudobných štvrtí argentínskej metropoly Buenos Aires, rodnom meste Františka, v septembri zorganizovali svätú omšu na obranu pápeža, počas ktorej odsúdili Mileiho verbálne útoky na hlavu katolíckej cirkvi.



Argentínsky denník La Nación s odvolaním na svoje zdroje napísal, že telefonát trval osem minút a inicioval ho pápež.



František (86) absolvoval od roku 2013 už viac ako 40 apoštolských ciest, Argentínu však zatiaľ nenavštívil, píše Reuters.