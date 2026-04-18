Milei v nedeľu po tretí raz za dva roky navštívi Izrael
Autor TASR
Buenos Aires 17. apríla (TASR) - Argentínsky prezident Javier Milei v nedeľu navštívi Izrael, kde bude rokovať so svojím blízkym spojencom, izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, oznámila Mileiho kancelária. Pôjde už o jeho tretiu návštevu Izraela vo funkcii prezidenta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Milei podľa francúzskej tlačovej agentúry schvaľoval útoky Spojených štátov a Izraela na Irán a minulý mesiac označil Izrael za „strategického spojenca“ Argentíny, ktorý má „spoločné hodnoty“.
S Netanjahuom sa argentínsky prezident stretne pri Múre nárekov, ktorý je považovaný za najsvätejšie miesto, kde sa Židia môžu modliť. Toto miesto navštívil aj vo februári 2024 a v júni 2025, tvrdí kancelária argentínskeho prezidenta.
Ako v pondelok informoval denník The Jerusalem Post, izraelský prezident Jicchak Herzog udelí Mileimu Prezidentskú medailu cti. Toto vyznamenanie je udeľované tým, ktorí mimoriadnym spôsobom prispeli Izraelu alebo k ľudstvu prostredníctvom svojho talentu, služby alebo iných prostriedkov, uviedla kancelária izraelského prezidenta.
Milei dostane toto vyznamenanie „ako uznanie jeho dôsledného a otvoreného záväzku voči Izraelu od jeho nástupu do funkcie v roku 2023,“ objasnil Herzogov úrad.
Návšteva sa uskutoční v čase prímeria, na ktorom sa minulý týždeň dohodli Spojené štáty a Irán a tiež po tom, čo argentínska vláda tento mesiac vyhostila iránskeho charge d'affaires po „nepravdivých a ofenzívnych obvineniach“ zo strany Teheránu v súvislosti s vojnou v Iráne. Buenos Aires ešte pred týmto krokom označilo iránske Revolučné gardy (IRGC) za teroristickú organizáciu.
