Milei vymenoval do funkcie šéfa diplomacie ministra financií Quirna

Na snímke Pablo Quirno. Foto: TASR/AP

Werthein v pondelok po približne roku rezignoval na svoju funkciu.

Autor TASR
Buenos Aires 23. októbra (TASR) - Argentínsky prezident Javier Milei vo štvrtok vymenoval ministra financií Pabla Quirna do funkcie ministra zahraničných vecí. Na pozícií šéfa rezortu diplomacie nahradí Gerarda Wertheina, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Werthein v pondelok po približne roku rezignoval na svoju funkciu. Kancelária argentínskeho prezidenta Quirnove vymenovanie odôvodnila potrebou prehĺbiť vzťah medzi dvoma rezortami v rámci vládnej „protrhovej vízie“.

Kancelária doplnila, že Quirno bude pokračovať v podpore Mileiovho „kultúrneho boja“, v ktorom argentínsky prezident obhajuje západné hodnoty a plánuje pokračovať v budovaní medzinárodných aliancií.
