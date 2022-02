Miliardár a sponzor konzervatívcov Armitage žiada odstúpenie Johnsona

Londýn 9. februára (TASR) - Miliardár John Armitage, ktorý je sponzorom britskej Konzervatívnej strany, požiadal britského premiéra Borisa Johnsona, aby odstúpil. V stredu o tom informovala webová stránka denníka The Guardian.



Armitage pre BBC vyjadril presvedčenie, že lídri by v prípade straty morálnej autority mali odísť. A predseda vlády Spojeného kráľovstva už podľa Armitageových slov prekročil "bod, spoza ktorého niet návratu". Investor Armitage všeobecne považuje nedostatok vlastnej cti v modernej politike podľa svojich slov za "nesmierne znepokojivý".



Armitage (62) je spoluzakladateľom hedžového fondu Egerton Capital. Konzervatívnej strane daroval celkovo 3,1 miliardy libier (viac ako 3.67 milióna eur). Od nástupu Johnsona do funkcie premiéra v júli 2019 strane daroval viac ako 500.000 libier.



Konzervatívcom však odkázal, že v súčasnej situácii im ďalšiu finančnú podporu neposkytne.



Johnsonovo odstúpenie v posledných týždňoch žiadali aj viacerí britskí politici vrátane členov jeho vlastnej Konzervatívnej strany. Vyšetrovanie sporných večierkov v sídle britského premiéra počas lockdownu, na ktorých sa mal zúčastniť aj Johnson, zistilo "vážne zlyhania" v oblasti vedenia.



Možné porušenie pandemických opatrení na týchto zhromaždeniach vyšetruje aj Metropolitná polícia (MPS). Táto kauza je označovaná ako "partygate".