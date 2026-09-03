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Miliardár Black odmietol vypovedať o Epsteinovi a zažaloval Kongres
Jedným predvolaním od neho výbor požadoval tieto dohody a ďalšie dokumenty, druhým ho zaviazal opätovne predstúpiť a vypovedať pod prísahou.
Autor TASR
Washington 3. septembra (TASR) - Americký miliardár Leon Black vo štvrtok odmietol vypovedať pred výborom Snemovne reprezentantov pre dohľad a reformu vlády, ktorý vyšetruje väzby zosnulého finančníka a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina na vplyvných ľudí.
Ako informovali agentúry AFP a AP, píše TASR, Black namiesto svojej výpovede zažaloval výbor a od federálneho súdu žiada o zablokovanie predvolaní, ktorými ho zákonodarcovia žiadajú o dokumenty a výpoveď.
Výbor Snemovne reprezentantov Blacka predvolal po jeho neverejnom vypočúvaní v júni, počas ktorého podľa zákonodarcov odmietol odpovedať na otázky týkajúce sa dohôd o mlčanlivosti uzavreté s niekoľkými ženami.
Podľa dostupných informácií išlo napríklad o dohodu so ženou, s ktorou mal Black niekoľkoročný pomer. Black tejto žene podľa vlastných slov vyplatil počas 15 rokov viac ako 21 miliónov dolárov a o dohode informoval Epsteina, ktorý mu spravoval financie.
Jedným predvolaním od neho výbor požadoval tieto dohody a ďalšie dokumenty, druhým ho zaviazal opätovne predstúpiť a vypovedať pod prísahou.
Black v žalobe tvrdí, že výbor prekročil svoje právomoci, keď od neho požaduje súkromné informácie, ktoré podľa neho nesúvisia s Epsteinom ani s oprávneným legislatívnym účelom. Od súdu žiada, aby predvolania vyhlásil za neplatné a zabránil ich vymáhaniu.
Predseda výboru James Comer a jeho najvyššie postavený člen z Demokratickej strany Robert Garcia kritizovali Blackovo odmietnutie vypovedať. Výbor vo štvrtok zvažoval, že ho označí za osobu pohŕdajúcu Kongresom.
„Je to neprijateľné. Sme veľmi sklamaní,“ povedal Comer. Garcia označil Blackovu žalobu za „smiešnu“ a uviedol, že miliardár sa ňou snaží spomaliť získavanie informácií.
Ak Snemovňa reprezentantov schváli uznesenie o pohŕdaní Kongresom, o prípadnom trestnom stíhaní Blacka by rozhodovalo ministerstvo spravodlivosti USA.
Black je spoluzakladateľom investičnej spoločnosti Apollo Global Management, z ktorej vedenia odstúpil v roku 2021 po tom, čo sa pod drobnohľad dostali jeho väzby na Epsteina.
Podľa zákonodarcov Black počas dlhoročného vzťahu zaplatil Epsteinovi 180 miliónov dolárov. Kontrola objednaná spoločnosťou Apollo v roku 2021 však zistila, že Black v rokoch 2012 - 2017 zaplatil Epsteinovi 158 miliónov dolárov za daňové poradenstvo, plánovanie majetku a ďalšie súvisiace služby.
Epstein sa v roku 2008 priznal k obvineniam z navádzania maloletého dievčaťa na prostitúciu a k obstarávaniu osôb mladších ako 18 rokov na prostitúciu. Black tvrdí, že o jeho trestnej činnosti nevedel až do roku 2019 a že Epsteinovi platil za služby v oblasti daňového a majetkového poradenstva.
Black patrí medzi viacero prominentných osôb, ktorých sa týka vyšetrovanie Epsteinových väzieb na bohatých a vplyvných ľudí. Pred výborom už vypovedali napríklad bývalý prezident Bill Clinton, minister obchodu Howard Lutnick či spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates.
V dokumentoch, ktoré ministerstvo spravodlivosti zverejnilo v súvislosti s vyšetrovaním Epsteina, sa Blackovo meno vyskytuje opakovane. Objavilo sa aj medzi blahoželaniami k Epsteinovým narodeninám, ktoré vlani zverejnil výbor Snemovne reprezentantov.
Epsteina našli mŕtveho 10. augusta 2019 v jeho cele v newyorskej väznici, kde čakal na súdny proces pre obvinenia zo sexuálneho zneužívania a obchodovania s maloletými. Súdny lekár stanovil ako príčinu smrti samovraždu obesením.
Ako informovali agentúry AFP a AP, píše TASR, Black namiesto svojej výpovede zažaloval výbor a od federálneho súdu žiada o zablokovanie predvolaní, ktorými ho zákonodarcovia žiadajú o dokumenty a výpoveď.
Výbor Snemovne reprezentantov Blacka predvolal po jeho neverejnom vypočúvaní v júni, počas ktorého podľa zákonodarcov odmietol odpovedať na otázky týkajúce sa dohôd o mlčanlivosti uzavreté s niekoľkými ženami.
Podľa dostupných informácií išlo napríklad o dohodu so ženou, s ktorou mal Black niekoľkoročný pomer. Black tejto žene podľa vlastných slov vyplatil počas 15 rokov viac ako 21 miliónov dolárov a o dohode informoval Epsteina, ktorý mu spravoval financie.
Jedným predvolaním od neho výbor požadoval tieto dohody a ďalšie dokumenty, druhým ho zaviazal opätovne predstúpiť a vypovedať pod prísahou.
Black v žalobe tvrdí, že výbor prekročil svoje právomoci, keď od neho požaduje súkromné informácie, ktoré podľa neho nesúvisia s Epsteinom ani s oprávneným legislatívnym účelom. Od súdu žiada, aby predvolania vyhlásil za neplatné a zabránil ich vymáhaniu.
Predseda výboru James Comer a jeho najvyššie postavený člen z Demokratickej strany Robert Garcia kritizovali Blackovo odmietnutie vypovedať. Výbor vo štvrtok zvažoval, že ho označí za osobu pohŕdajúcu Kongresom.
„Je to neprijateľné. Sme veľmi sklamaní,“ povedal Comer. Garcia označil Blackovu žalobu za „smiešnu“ a uviedol, že miliardár sa ňou snaží spomaliť získavanie informácií.
Ak Snemovňa reprezentantov schváli uznesenie o pohŕdaní Kongresom, o prípadnom trestnom stíhaní Blacka by rozhodovalo ministerstvo spravodlivosti USA.
Black je spoluzakladateľom investičnej spoločnosti Apollo Global Management, z ktorej vedenia odstúpil v roku 2021 po tom, čo sa pod drobnohľad dostali jeho väzby na Epsteina.
Podľa zákonodarcov Black počas dlhoročného vzťahu zaplatil Epsteinovi 180 miliónov dolárov. Kontrola objednaná spoločnosťou Apollo v roku 2021 však zistila, že Black v rokoch 2012 - 2017 zaplatil Epsteinovi 158 miliónov dolárov za daňové poradenstvo, plánovanie majetku a ďalšie súvisiace služby.
Epstein sa v roku 2008 priznal k obvineniam z navádzania maloletého dievčaťa na prostitúciu a k obstarávaniu osôb mladších ako 18 rokov na prostitúciu. Black tvrdí, že o jeho trestnej činnosti nevedel až do roku 2019 a že Epsteinovi platil za služby v oblasti daňového a majetkového poradenstva.
Black patrí medzi viacero prominentných osôb, ktorých sa týka vyšetrovanie Epsteinových väzieb na bohatých a vplyvných ľudí. Pred výborom už vypovedali napríklad bývalý prezident Bill Clinton, minister obchodu Howard Lutnick či spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates.
V dokumentoch, ktoré ministerstvo spravodlivosti zverejnilo v súvislosti s vyšetrovaním Epsteina, sa Blackovo meno vyskytuje opakovane. Objavilo sa aj medzi blahoželaniami k Epsteinovým narodeninám, ktoré vlani zverejnil výbor Snemovne reprezentantov.
Epsteina našli mŕtveho 10. augusta 2019 v jeho cele v newyorskej väznici, kde čakal na súdny proces pre obvinenia zo sexuálneho zneužívania a obchodovania s maloletými. Súdny lekár stanovil ako príčinu smrti samovraždu obesením.