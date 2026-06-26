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Miliardár Black vypovedal pred kongresovým výborom v kauze Epstein
Black je šestnástou osobou, ktorú výbor vypočúva v rámci vyšetrovania siete kontaktov, financií a vplyvu okolo Epsteina.
Autor TASR
Washington 26. júna (TASR) - Americký miliardár a investor Leon Black v piatok pred vyšetrovacím výborom Snemovne reprezentantov vyhlásil, že ho finančník a odsúdený sexuálny delikvent Jeffrey Epstein počas ich dlhoročného vzťahu klamal. Zároveň však odmietol, že by sa on sám dopustil akejkoľvek trestnej činnosti, informovala agentúra AP, píše TASR.
Black je šestnástou osobou, ktorú výbor vypočúva v rámci vyšetrovania siete kontaktov, financií a vplyvu okolo Epsteina. Pred začiatkom neverejného vypočúvania predseda výboru James Comer uviedol, že by mohlo ísť o jedno z najvýznamnejších vypočutí doterajšieho vyšetrovania.
Black je spoluzakladateľom a bývalým generálnym riaditeľom investičnej spoločnosti Apollo Global Management. Z tejto funkcie odstúpil v roku 2021 po kritike pre svoje väzby na Epsteina.
Pred výborom tvrdil, že o Epsteinových „zločineckých aktivitách“ nevedel až do roku 2019. Peniaze mu podľa vlastných slov vyplácal za legitímne daňové, majetkové a poradenské služby, pričom využíval jeho „bezkonkurenčnú sieť kontaktov“ medzi vplyvnými osobnosťami.
„Poznal som Jekylla, nepoznal som Hyda,“ povedal Black s odkazom na literárnu postavu s dvojakou identitou.
Interným vyšetrovaním, ktoré si objednala spoločnosť Apollo v roku 2021, sa zistilo, že Black zaplatil Epsteinovi v rokoch 2012-17 celkovo 158 miliónov dolárov. Platby pokračovali aj po tom, čo sa Epstein v roku 2008 priznal k navádzaniu maloletej na prostitúciu.
„Dal som Epsteinovi druhú šancu, rovnako ako mnohí ďalší. Kiežby som to neurobil,“ bránil sa v piatok Black.
Epstein bol v roku 2019 obžalovaný z obchodovania s maloletými na sexuálne účely a zo sprisahania. Federálni vyšetrovatelia tvrdia, že medzi rokmi 2002 až 2005 vytvoril sieť dievčat, z ktorých niektoré mali iba 14 rokov. Počas väzby v New Yorku spáchal samovraždu ešte pred začiatkom súdneho procesu.
V súvislosti s Epsteinovým prípadom sa Blackovo meno opakovane objavuje v dokumentoch zverejnených americkým ministerstvom spravodlivosti. Spomína sa aj v zbierke narodeninových odkazov adresovaných Epsteinovi.
Black v piatok odmietol zistenia, s ktorými prišiel senátor Ron Wyden. Ide o výsledky takmer štvorročného vyšetrovania, z ktorého vyplýva, že Epstein údajne v Blackovom mene sprostredkúvať platby rôznym ženám. Black tieto tvrdenia označil za „čisté špekulácie“.
„Nikdy som nezneužil ženu. Nikdy som nemal vzťah s maloletou. Nikdy som sa nepodieľal na obchodovaní s ľuďmi. Nikdy som Epsteinovi neplatil za prístup k ženám. Nikdy ma nevydieral,“ vyhlásil.
Vyšetrovací výbor už v súvislosti s Epsteinovým prípadom vypočul viaceré známe osobnosti vrátane bývalého prezidenta Billa Clintona, exministerky zahraničných vecí Hillary Clintonovej, ministra obchodu Howarda Lutnicka, bývalej ministerky spravodlivosti Pam Bondiovej či spoluzakladateľa Microsoftu Billa Gatesa.
Black vo výpovedi uviedol, že do Epsteinovej siete kontaktov patrili aj zakladateľ spoločnosti SpaceX Elon Musk, spoluzakladateľ spoločnosti Google Sergey Brin a spoluzakladateľ spoločností PayPal a Palantir Peter Thiel.
Demokrati vo výbore žiadajú vypočuť aj prezidenta Donalda Trumpa, ktorý mal s Epsteinom dlhoročné kontakty. Republikáni to odmietajú s tým, že nenašli dôkazy o Trumpovom protiprávnom konaní.
Black je šestnástou osobou, ktorú výbor vypočúva v rámci vyšetrovania siete kontaktov, financií a vplyvu okolo Epsteina. Pred začiatkom neverejného vypočúvania predseda výboru James Comer uviedol, že by mohlo ísť o jedno z najvýznamnejších vypočutí doterajšieho vyšetrovania.
Black je spoluzakladateľom a bývalým generálnym riaditeľom investičnej spoločnosti Apollo Global Management. Z tejto funkcie odstúpil v roku 2021 po kritike pre svoje väzby na Epsteina.
Pred výborom tvrdil, že o Epsteinových „zločineckých aktivitách“ nevedel až do roku 2019. Peniaze mu podľa vlastných slov vyplácal za legitímne daňové, majetkové a poradenské služby, pričom využíval jeho „bezkonkurenčnú sieť kontaktov“ medzi vplyvnými osobnosťami.
„Poznal som Jekylla, nepoznal som Hyda,“ povedal Black s odkazom na literárnu postavu s dvojakou identitou.
Interným vyšetrovaním, ktoré si objednala spoločnosť Apollo v roku 2021, sa zistilo, že Black zaplatil Epsteinovi v rokoch 2012-17 celkovo 158 miliónov dolárov. Platby pokračovali aj po tom, čo sa Epstein v roku 2008 priznal k navádzaniu maloletej na prostitúciu.
„Dal som Epsteinovi druhú šancu, rovnako ako mnohí ďalší. Kiežby som to neurobil,“ bránil sa v piatok Black.
Epstein bol v roku 2019 obžalovaný z obchodovania s maloletými na sexuálne účely a zo sprisahania. Federálni vyšetrovatelia tvrdia, že medzi rokmi 2002 až 2005 vytvoril sieť dievčat, z ktorých niektoré mali iba 14 rokov. Počas väzby v New Yorku spáchal samovraždu ešte pred začiatkom súdneho procesu.
V súvislosti s Epsteinovým prípadom sa Blackovo meno opakovane objavuje v dokumentoch zverejnených americkým ministerstvom spravodlivosti. Spomína sa aj v zbierke narodeninových odkazov adresovaných Epsteinovi.
Black v piatok odmietol zistenia, s ktorými prišiel senátor Ron Wyden. Ide o výsledky takmer štvorročného vyšetrovania, z ktorého vyplýva, že Epstein údajne v Blackovom mene sprostredkúvať platby rôznym ženám. Black tieto tvrdenia označil za „čisté špekulácie“.
„Nikdy som nezneužil ženu. Nikdy som nemal vzťah s maloletou. Nikdy som sa nepodieľal na obchodovaní s ľuďmi. Nikdy som Epsteinovi neplatil za prístup k ženám. Nikdy ma nevydieral,“ vyhlásil.
Vyšetrovací výbor už v súvislosti s Epsteinovým prípadom vypočul viaceré známe osobnosti vrátane bývalého prezidenta Billa Clintona, exministerky zahraničných vecí Hillary Clintonovej, ministra obchodu Howarda Lutnicka, bývalej ministerky spravodlivosti Pam Bondiovej či spoluzakladateľa Microsoftu Billa Gatesa.
Black vo výpovedi uviedol, že do Epsteinovej siete kontaktov patrili aj zakladateľ spoločnosti SpaceX Elon Musk, spoluzakladateľ spoločnosti Google Sergey Brin a spoluzakladateľ spoločností PayPal a Palantir Peter Thiel.
Demokrati vo výbore žiadajú vypočuť aj prezidenta Donalda Trumpa, ktorý mal s Epsteinom dlhoročné kontakty. Republikáni to odmietajú s tým, že nenašli dôkazy o Trumpovom protiprávnom konaní.